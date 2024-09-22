22歲女不明頭痛頭暈2年！「竟是頸椎變直」　醫示警患者越來越多

▲醫師提醒，因3C產品普及，頸因性頭痛患者有逐年增加的趨勢。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

22歲的王小姐間歇性頭暈和頭痛的狀況長達1～2年，起初一兩個月發作一次，近幾月常頻繁發作，就醫檢查發現是「頸椎變直」，一般正常應為C形，由於無其他異常，整體判斷應為「頸因性頭痛」，與患者討論後執行局部類固醇注射，頭痛瞬間緩解。醫師也提醒，近年因3C產品普及，頸性頭痛患者有逐年增加的趨勢。

王小姐頭痛症狀常先出現後頸部緊繃，如果沒有休息持續忙碌工作，就會往上延伸引起頭暈頭痛，偶爾也會出現眼窩附近痠脹不舒服，曾至神經內科及眼科多次就診及詳細檢查，結果都是沒問題。

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中興院區復健科主任武俊傑指出，由於王小姐頭痛發作，自行吃了止痛藥也無法改善，經門診問診後執行X光檢查，側面X光影像顯示頸椎變直（正常應為C形）但無其他異常，整體判斷應為「頸因性頭痛」。

武俊傑說，因3C產品普及，頸因性頭痛患者有逐年增加的趨勢，門診常見到許多患者反覆疼痛數年，直至手麻之後才來復健科就診，此時已合併頸神經根壓迫症狀，經2～3個月漫長的頸部牽引等復健治療後，手麻及頭痛都消失了，此時才知道原來多年的頭痛頭暈及眼窩痠痛是頸因性頭痛。

引起頸因性頭痛的主因係長期固定同一姿勢（如看電腦、追劇、長時間使用手機等），導致椎間盤突出而後壓迫頸椎附近神經及頸部肌肉緊繃牽引至頭部肌肉導致頭痛，至於引起眼窩附近不適的機轉則未明。

要預防頸因性頭痛，武俊傑提醒，應避免長時間專注3C產品，每30分鐘做30秒的頸椎伸展運動，按摩、熱敷也是放鬆方式，若經神經內科檢查已排除其他問題，頸因性頭痛應是可能原因，可藉由藥物及復健來逐漸改善。