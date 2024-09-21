醫讚「1蔬菜」全身是寶！　可防癌、降血壓、解便秘

▲醫師劉博仁表示，洋蔥全身是寶。（示意圖／Pexels）

圖、文／CTWANT

你喜歡吃「蔬菜皇后」洋蔥嗎？近日營養醫學醫師劉博仁說，常吃洋蔥能讓胃癌下降25%，得卵巢癌、乳腺癌、咽喉癌等機會也會下降，洋蔥也能降血壓又助排便，有為病人天天吃半顆洋蔥，2個月後好密度膽固醇增10%，洋蔥「全身是寶」。

劉博仁在節目「健康好生活」說，他在門診常推薦病人吃洋蔥，因為洋蔥有槲皮素與微量元素硒能抗癌，而由研究指出，常吃洋蔥的人，患胃癌機率會下降25%，胃癌死亡率下降30%，所以如果胃不好要多吃洋蔥，多吃洋蔥也能降卵巢癌、乳腺癌、咽喉癌比例。

劉博仁說，洋蔥的前列腺素A是個特殊東西，能讓血管擴張，血壓就會下降，血壓也會較放鬆，有高血壓的人可多吃。劉博仁指出，洋蔥還有抗氧化物質，含硫化合物也防壞膽固醇氧化，有位病人膽固醇一直控不好，每天吃半顆洋蔥後，2個月，高密度膽固醇增加10%。

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劉博仁說，洋蔥纖維量很多，能助消化，所以吃洋蔥腸道蠕動好像較快，如果有便秘也能多吃洋蔥促進排便，女生便祕吃洋蔥特別好；如果停經婦女吃楊淙也能刺激女生雌激激素，增加鈣質吸收，降低骨質疏鬆，所以洋蔥入菜可以說全身都是寶。

農業部也曾教大家如何挑洋蔥，農業部在臉書發文，「挑選時以球體完整堅實、表皮完整光滑、乾燥、無萌芽、無鬚根及無腐爛為佳。」至於要怎煮，農業部指出，「洋蔥烹調方式多元，生食清甜爽口，烹煮後柔軟甘甜，無論涼拌沙拉、洋蔥炒蛋、咖哩、蓋飯、搭配肉類快炒或熬煮鍋物高湯，生熟料理都好吃！」

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