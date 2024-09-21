「屁股有血」恐罹5疾病！　醫示警：別以為都痔瘡

▲肛門有血很多人當作痔瘡，不以為意。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

很多人驚見「屁股出血」都把它當痔瘡，甚至以此說服自己和它和平共處就好，不需要進一步檢查。大腸直腸科醫師陳威智搖頭示警，千萬別小看這些身體異狀，很多時候以為是痔瘡，經過診療才發現「比你想像得還嚴重」，因為肛門有血可能與大腸癌、肛門瘻管、肛門癌、克隆氏症或肛裂有關，建議盡早就醫接受診斷。

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▲屁股有血可能與大腸癌、肛門癌有關，不可輕忽。（示意圖／記者林緯平攝）

大腸直腸科醫師陳威智在粉專PO文直言，屁股出血不少人以為只是痔瘡，覺得沒什麼放著就好，事實上「不一定是痔瘡」，可能與5大疾病有關：

1.大腸癌

常因症狀與痔瘡雷同而延誤治療。大腸癌還有腹痛、不明原因的體重減輕等典型徵兆。

2.肛門瘻管

因肛門清潔不佳，有膿樣分泌物或血紅色黏液，導致癢感和疼痛。

3.肛門癌

肛門瘻管長期不治療，反覆發作造成身體長期處於發炎狀態而引起細胞病變，最後惡化為肛門癌。

4.克隆氏症

慢性腸道炎的一種，症狀通常包含腹痛、腹瀉、發燒和體重減輕。

5.肛裂

多為長期便秘所引起，在排便時因肛門壓力過高造成撕裂痛和出血。