她突全身沒力氣冒5症狀！「一年進急診5次」　確診肌無力症

▲肌無力症病友分享，自己是突然出現無力、呼吸不順等症狀，經過許多檢查才找出是自體免疫疾病。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

一名患者因為某陣子突然開始有無力、呼吸不順、吞嚥困難等症狀，甚至一整年進急診超過5次，始終找不到原因；整整花了一年確診自體免疫疾病「肌無力症」。醫師表示，隨著許多治療方式問世，重症肌無力的死亡率已降至個位數。現今的肌無力症雖未必是重症，仍需面對「症狀容易和其他疾病混淆」，且因為失能影響生活的難題。

新光醫院神經科暨社會服務室舉行「肌無力症醫療講座暨病友聯誼活動年度大會」。會中邀請肌無力症病友秀美分享病程。她說，自己在45歲那年開始，常常過了早上10點，就會出現無力、呼吸不順、大小眼和吞嚥困難等症狀，短短一年進急診超過5次。

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秀美提到，當時連中風檢查都做了，仍找不到原因。直到某次因為血壓飆高到180mmHg，接受檢查後，同時因為精神緊張，懷疑是慮病症相關，而到精神科就診。但問題就出在服用精神疾病藥物後，肌肉無力的情況愈來愈嚴重，精神科醫師告訴她，這不是心理問題，建議轉診至神經內科。進一步透過血液檢測才發現患者是自體免疫疾病「重症肌無力」。

台灣神經免疫醫學會理事長、新光醫院副院長葉建宏表示，肌無力是一種自體免疫疾病，病友體內應該用來抵禦外侮的免疫系統，製造出不正常抗體來攻擊自己的肌肉，導致肌肉無法正常運作，出現肌肉無力現象。他指出，台灣多數患者起初為「眼肌型肌無力」，包括明顯的眼皮下垂、大小眼或視力模糊等症狀。

葉建宏說，但約5至8成的患者會在2至3年內進展為「全身型重症肌無力」，會友口齒不清、咀嚼無力、吞嚥困難、抬頭困難、四肢無力等症狀，嚴重者影響呼吸肌肉，造成呼吸困難。他表示，過去肌無力症致死率相當高，隨著許多治療方法問世，肌無力症死亡率下降到個位數。

▲專家指出，肌無力重症的難題包括症狀容易和其他疾病混淆，且生活也會受到干擾。（圖／台灣神經免疫醫學會提供）

但葉建宏說，現今的肌無力未必是「重症」，卻仍有兩大難題，首先是患者症狀容易和其他疾病混淆，導致及時診斷相對困難；另外是疾病帶來的生活困擾，包括失能、失志焦慮或失勞，如無法正常上班或需常請假等。

葉建宏提到，過去經驗發現，患者出現大小眼、複視時，通常會先找眼科醫師；吞嚥障礙，也可能先從耳鼻喉科開始；身體使不上力，第一個會先聯想到的是復健科，所以不少病友大多是由其他專科轉介。

至於現行的治療方式，葉建宏說明，目前約8成患者可接受，但因為部分治療如口服類固醇，有些患者的耐受不佳，或容易出現副作用等，甚至有5%病友可能急性惡化。他認為，或許在生物製劑上，像是標靶藥物、洗血治療及補體抑制劑等，可協助穩定病情並達到長期緩解的目標。

不過，葉建宏提醒，除了藥物或手術治療，「減壓」和「減少情緒干擾」也是相當重要的一環，因為肌無力的不穩定性，部分患者在疾病改善後，可能因為情緒，再次出現急性風暴。換言之，他認為，不只是生理上的治療，心理支持的介入也非常重要，包括家屬、資深病友、甚至是心理師的介入，協助患者調適都不可或缺。