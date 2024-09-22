秋分到「最傷2器官」！　中醫推潤燥秘方：吃白色食物

▲秋分到，乾燥的氣候容易引發咳嗽、流鼻血與皮膚乾癢等問題。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

今（22）日為秋分，意味著之後的氣候將逐漸走入涼爽宜人的溫度，且降雨量會顯著下降，所以「乾燥」成為秋分後的特色之一。明華馬光中醫診所中醫師魏子善指出，中醫理論提到「秋主燥金」，意指秋天乾燥氣候容易損傷人體津液，而肺主金，因此易對肺所管轄的呼吸道與皮膚造成影響，導致咽喉乾癢咳嗽、流鼻血、皮膚乾燥搔癢等症狀。

魏子善醫師說明，夏天的皮膚搔癢與進入秋分的型態有些不同，夏季濕熱，皮膚症狀多出現紅色丘疹、水泡、組織液滲出的情況，但秋分後的皮膚症狀多為摸起來乾燥、粗糙、紅疹不明顯，所以在秋分前後便以「潤燥」為保養重點，避免皮膚乾燥、脫屑進而導致苔蘚化。

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▲秋分後皮膚易乾癢，要注意保濕。（示意圖／台北慈濟醫院提供）

中醫潤燥小秘方

既然是潤燥，魏子善表示，只要能增加津液或是減少津液流失的食材與方法，都可以在秋分為皮膚建起一道防護罩。要如何內外兼顧？他說，內在保養包括吃起來黏黏或水水的食物多半都有滋陰潤燥的效果，像是白木耳、水梨、麥門冬、玉竹、蓮藕、百合等，都可以適當食用。中醫認為肺對應白色，所以選擇白色食物較容易達到滋陰潤肺的效果。

至於外在保養，魏子善說明，最簡單的方法就是洗澡時水溫避免過熱，減少去除過多油脂，而降低皮膚保水力，洗澡後擦乳液來增加皮膚保濕度。而民眾可以依據自身情況選擇清爽型或滋潤型乳液，如果乾燥情況相對嚴重，也可以在乳液中加入護膚油或是選擇凡士林。

中醫潤燥茶飲

材料：百合6克、麥門冬6克、金銀花3克、連翹3克、甘草5片。

作法：以上藥材洗淨後，放入鍋內，加水約1000～1500c.c.，煮20～30分鐘即可，或是加水後直接放入電鍋加一杯水，等電鍋跳起即可飲用。

懶人法：將藥材放入保溫瓶中，加入沸水悶20分鐘即可飲用。

功效：滋陰潤肺止癢。

推薦補水穴位－尺澤穴

位置：肘關節橫紋外側，肱二頭肌腱橈側凹陷處。手心朝上手肘內彎，皺摺上偏拇指方向凹陷處。

功效：補水改善喉嚨乾癢、皮膚乾燥，也可緩解肩膀痠痛。

按摩方式：使用雙手拇指指腹，力道適中，重複按揉約2～3分鐘，一天3次。