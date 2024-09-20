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女生「愛吃冰塊」恐是病了！　醫：90%人沒自覺

▲▼冰塊。（圖／記者許力方攝）重傳LOGO，原圖編號2780311。

▲愛嚼食冰塊，可能患有缺鐵性貧血。（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

天氣熱無冰不歡，而你是喝完手搖飲後，還有衝動打開杯蓋，把底下的冰塊挖出來咬一咬的人嗎？小心不一定是天氣太熱惹禍，而是你生病卻不自知。台中榮總婦產科醫師謝筱芸指出，遇過幾位因經血量大而貧血的女生，竟都有「愛嚼食冰塊」的習慣，而過往也有文獻發現缺鐵性貧血的患者特別愛吃冰塊。

謝筱芸醫師在粉專謝筱芸醫師的泌密診療室分享，臨床上幾位月經量大而貧血的女生，都有愛嚼食冰塊的習慣，但在接受子宮手術後，這樣的「癮頭」也跟著消失。另外，她搜尋過往文獻，於美國與日本都曾發表研究，發現患有缺鐵性貧血的患者特別愛吃冰塊，但在給予鐵劑治療後，「嗜冰癖」也隨之改善。

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謝筱芸說明，可能的解釋為，冰塊會讓周邊血管收縮或活化交感神經，導致血液被迫流回腦部，讓貧血的患者保持清醒及維持腦部運作。

▲▼衛生棉,生理用品。（圖／免費圖庫pixabay）

▲經血量大的女生，有90%無自覺也未就醫。（示意圖／免費圖庫pixabay）

謝筱芸表示，育齡的女性每個月生理期都會流失大量的鐵，一旦吸收鐵的能力不足或攝取過少，很可能造成缺鐵性貧血。而更麻煩的是，經血量太多的女性，有90%沒有自覺也未就醫，往往等到出現疲勞、腦霧無法清晰思考、頭暈、頭痛數年後，才找到真正的原因。

謝筱芸也提醒，未來和好友出門聚餐時，若驚覺朋友突然嚼起咖啡或飲料中的冰塊，不妨委婉地關心一下對方的身體狀況。

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

關鍵字： 缺鐵性貧血 冰塊 謝筱芸醫師 婦產科 嗜冰癖 鐵劑 醫藥新聞

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