愛吃1類食物「大腦變一片漿糊」！醫警告：還易得糖尿病

▲愛吃高糖、高油脂類食物，小心大腦變成一片漿糊海。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你的日常三餐吃得健康嗎？醫師黃軒示警，有研究發現，喜歡吃高糖、高油脂飲食，致使大腦神經反覆發炎，變成「一片漿糊海」。此外，還會阻擋胰島素的正常作用，進而增加罹患糖尿病和其他併發症的風險。想要清除大腦的漿糊垃圾，最根本的預防措施是保有健康的飲食習慣，改善胰島素作用並控制血糖，就能保護大腦免於漿糊化。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在粉專發文指出，研究人員發現，當攝取高糖、高油脂成分的不健康飲食，幾週內容易引發大腦神經元發炎，導致腦神經的細胞外基質（ECM）重塑變得更厚、更黏、更糊化。而隨著體重增加，大腦神經發炎反應反覆破壞，化成一大片漿糊海。

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▲大腦堆積的「漿糊垃圾」會抑制胰島素作用。（示意圖／達志）

「這些漿糊垃圾，阻攔了胰島素。」黃軒提醒。他說明，當身體即使知道血糖上升，但因細胞外基質的黏稠漿糊，阻止了胰島素進入大腦，使得大腦無法下達指令磷酸化去處理，促使更多血糖堆積，「這樣的情況，我們科學叫『胰島素阻抗』或『胰島素不敏感』的問題。」

黃軒接著說，澳洲墨爾本大學研發團隊為了扭轉這些變化，研究人員替小鼠注射一種消除黏膠質的酶，稱作「氟胺（Fluorosamine）」的分子，它可以有效抑制漿糊垃圾的形成。這方法成功消除動物大腦中因漿糊黏性引發的堵塞，從而增加大腦飢餓神經元對胰島素的攝取，可有效降低血糖。也避免走向糖尿病及多樣的併發症。

黃軒認為，真正保護大腦不被漿糊化的最佳、最有效治療方法之一是「健康的飲食習慣」，不禁感慨地問，「如果你不是長期吃高糖、高油食物，又哪來那麼多的漿糊黏在你的腦袋呢？」