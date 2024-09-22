內視鏡微創人造膽道　不再擔心引流管滑脫或感染

▲民眾因膽道受損引流頻感染，大林慈濟以內視鏡微創人造膽道解決病人困擾 。（圖／大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

76歲的林先生之前因肝腫瘤接受手術治療，術後膽道受損，造成膽汁無法排出，雖經外接引流管，但因造成生活不便，且不時引起感染問題，十分困擾。嘉義大林慈濟醫院腸胃內科柯秉宏醫師採用「內視鏡超音波導引膽管引流術」，從體內以微創方式為林先生重建人工膽道，讓膽汁可以從肝臟直接流入胃部，體外不再有引流管影響生活品質，同時能改善消化功能，一舉多得。

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▲大林慈濟醫師柯秉宏與病友合照 。（圖／大林慈濟醫院提供）

家住雲林的林先生因肝癌問題，前兩年接受手術治療時，為了完整切除腫瘤，造成膽道受損，膽汁淤積在肝臟無法排出。為了幫助林先生重建膽道，醫療團隊一開始嘗試從外部建立引流管，將膽汁引流至體外，減少發炎，希望等待受損的膽道恢復功能，但膽道功能並未順利恢復。

柯秉宏醫師指出，林先生的外接引流管對他的生活造成極度不便，除了沒有辦法洗澡、只能擦澡之外，還要擔心管路滑脫需要重新安裝，若是清潔不乾淨，還有感染、發燒的問題，對病人造成極大的困擾，甚至快得憂鬱症。因為林先生的腫瘤處理得非常好，如果能順利重建膽道，可以跟一般人一樣健康終老，因此醫療團隊積極幫他設法重建膽道，希望讓他能重拾健康生活。

柯秉宏醫師表示，膽汁能乳化脂肪，幫助脂肪消化，之前林先生的膽汁被引流到體外，導致營養不斷流失，不僅造成生活品質變差，營養狀況、消化功能也在變差。若要重建膽道，其中一個方式是直接換肝，但畢竟病人年紀較大，做這類大手術風險較高，且臺灣肝臟需求非常高，也希望將肝臟留給真正有需要的人。

所幸目前醫界已有較先進的技術，可以從體內以微創方式在胃部到肝臟間建立人工膽道，讓膽汁直接由肝臟流到胃部，完成後病人復原非常快，不但可以拔掉外部引流管，大幅改善生活品質，也不用再擔心管路滑脫或感染的問題，讓林先生非常開心。