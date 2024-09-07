國內首例！男遭狗咬打破傷風「突昏迷死亡」　獲疫苗救濟250萬

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署最新疫苗受害救濟審議結果出爐！最新一次審議中，出現國內首例注射破傷風申請受害救濟且獲得給付的案件，個案是一名50多歲男性，因為遭到犬隻咬傷接種破傷風以及抗生素針劑，沒想到後續突發昏迷送醫後死亡。由於其症狀及死因無法確定與接種破傷風的關聯性，最後核予救濟金250萬元，另有喪葬補助30萬元。

根據審議結果，個案為50多歲男性，曾經接種新冠疫苗，一個月後遭犬隻咬傷而接種破傷風及抗生素針劑，後續因突發昏迷送醫而後死亡。病理解剖報告載明，個案死因為原有肺氣腫、肺高壓、 冠狀動脈狹窄及疑有過敏體質，因施打破傷風類毒素、 抗生素等誘發急性過敏反應導致心肺衰竭。

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經查該個案本身具止痛藥及抗生素過敏史，其症狀發生時間距離接種新冠疫苗已久，不過症狀及死因仍無法確定與接種破傷風類毒素疫苗關聯性。最後依據《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》核予救濟金新台幣250萬元。由於個案經病理解剖，也給予喪葬補助新台幣30萬元。

疾管署副署長羅一鈞表示，破傷風類毒素（俗稱破傷風疫苗）誘發「過敏性休克」機率為十萬分之一至十萬分之三，為文獻上已知但極罕見的疫苗不良反應。羅一鈞提醒，如果出現呼吸窘迫、低血壓、意識不清等過敏性休克症狀，有可能迅速惡化，建議立即就醫。

台大兒童感染科醫師黃立民則表示，破傷風類毒素安全性高，因為是把破傷風蛋白質去除活性打回去，很少見到引起副作用或者死亡。

黃立民也提到，外傷病人接種破傷風類毒素，一般建議如果5年內曾經打過可以不用再接種，若兩劑破傷風接種時間太近，施打部位可能會出現局部反應潰爛，也因此，在受傷可能需要打破傷風時，臨床醫師會進行相關接種情況的詢問。

衛福部預防接種受害救濟審議小組第227次會議紀錄，這次總計審查120案，其中12人獲得救濟金，以新冠疫苗接種或救濟個案最多，其他還有卡介苗、破傷風，救濟金額在5000元至250萬元之間。