預防勝於治療！「功能醫學」揪根源　歐瀚文建議「4族群」儘早評估

▲東森栢馥全健康中心院長歐瀚文。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

現代人越來越重視提早做疾病預防，除了篩檢之外，「功能醫學」也是重要一環。東森栢馥全健康中心院長歐瀚文強調，功能醫學更著重預防勝於治療，建議有「癌症家族史、基因檢測發現有風險、慢性疾病、三高問題者」，都可儘早透過功能醫學開始追蹤身體狀況。

歐瀚文接受ETtoday新聞雲專訪時，用自身經驗當功能醫學的實際案例。他透露，自己國中滿臉痘痘，怎麼看醫生都不會好，腸胃也不是很健康，總是到哪都在找廁所，後來透過功能醫學檢驗才發現很多食物都是自己的「過敏原」，原來自己不能吃的食物蠻多的，透過飲食調整，痘痘就改善了。

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歐瀚文因為痘痘和腸道問題得到改善，加上父親本身從事功能醫學研究，因此也開始對功能醫學有興趣。他進一步提到，在臨床觀察發現，現代多數人都有壓力問題，而這可以進一步分外在和內在壓力，外在就是工作、生活、家庭等，長期下來會轉化成內在，這時候更會影響到身體，例如自律神經失調、慢性發炎，而功能醫學就可以找到體內哪邊有內在壓力。

除了壓力之外，現代人腸胃道問題也很多。歐瀚文說，萬病始於腸道，腸道是人體最大的免疫器官，腸道不好容易有打嗝、脹氣、拉肚子、便秘、腹痛，免疫力就會開始下降，很容易有感冒、過敏、異位性皮膚炎、自體免疫疾病等問題。

▲歐瀚文用自身經驗分享功能醫學實際幫助。

歐瀚文進一步提到，門診遇到很多莫名脹氣，吃一點東西就飽或拉肚子的患者，他們常常做了很多影像檢查都沒有問題，最後都是診斷功能性消化不良，這時候就會建議透過功能醫學來評估。

他舉例，曾遇過一名8歲小朋友，被診斷第一型糖尿病和自體免疫甲狀腺發炎，醫院檢查說跟基因有關，透過功能醫學檢查分析，該孩童腸胃道功能不好，有菌叢失衡、黏膜慢性發炎，且身上有很多重金屬，尤其是鉛、汞特別高，進一步把全家找來檢驗，發現全家人的鉛、汞都是高的，細問才發現是全家都喜歡吃大型魚類和海鮮導致。

歐瀚文說道，其實基因只是其中因素，也要注意後天誘發的問題，像該名孩童案例就是體內重金屬刺激身體免疫系統，透過治療和飲食建議，重新調整腸胃道，過了大概一年，鉛、汞就從身體消失，甲狀腺問題也減緩，第一型糖尿病藥物使用也減少。

另外，他也特別提到，台灣人很喜歡自己購買保健食品吃，但門診也遇到不少葉黃素或魚油補過頭的案例，但保健食品的補充是因人而異。

歐瀚文提醒，很多人每天吃一堆瓶瓶罐罐，可能都不是自己需要的，保健食品吃過頭就是物極必反，功能醫學強調客製化，也可檢測體內營養素，釐清自己到底需不需要；另外在疾病預防方面，也建議有「癌症家族史、基因檢測發現有風險、慢性疾病和三高問題者」都儘早開始追蹤身體狀況。