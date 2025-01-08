麻疹「1傳20」　醫：病毒飄空中2小時仍可感染

▲疾管署表示，我國去年迄今累計33例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲。（圖／資料照／翻攝疾管署網站）



記者陳俊宏／綜合報導

中部醫院麻疹群聚擴大，迄今共計確診16例，相關接觸者共3123人，匡列人數創5年來新高。對此，家醫科醫師盧易呈提醒，麻疹病毒很厲害，可1傳10到20人，病毒在空中飄2小時，還可能傳染給其他人。

疾病管制署7日公布國內新增4例麻疹確定病例，2例為中部醫院群聚事件相關的30多歲男性（案1）和40多歲男性（案2）；另2例為50多歲女性（案3）及30多歲男性（案4），分別自越南及印度境外移入。

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疾管署統計，我國去年迄今累計33例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中21例為國內感染病例（含4起群聚），另12例為境外移入病例，感染國家分別為越南3例、馬來西亞及柬埔寨各2例、泰國及印度各1例，另航空器感染3例；去年國內感染及境外移入病例數為近5年同期最高，惟低於2019年同期。

▼麻疹群聚個案狀況。（圖／疾管署提供）



疾管署指出，麻疹的初期症狀與感冒很像，前驅症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等，在前驅症狀3到4天後會出現紅疹；臨床上，少數個案也可能沒有出疹或出疹型態不典型。

疾管署提醒，麻疹的傳染力很強，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，出疹前後4天均具傳染力；病患及家屬進出醫院，或民眾出入人潮密集的公共場所等，應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，以降低病毒傳播風險。

疾管署呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速攜至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 （MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區；此外，建議1981年（含）以後出生者，如獲悉前往東南亞國家等流行地區，可經醫師評估接種疫苗後再出國，以降低感染風險。

疾管署請醫師提高警覺，於病人就醫時，落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），若發現麻疹疑似個案，應立即通報；民眾如有疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

《中時新聞網》報導，義大醫院社區醫學科主任、家醫科主治醫師盧易呈表示，根據文獻資料，麻疹病毒很厲害，傳染力強，可1傳10到20人；若有麻疹患者待在房間，病患離開2小時後，空氣中還有麻疹病毒，其他人獨自進入房間仍可能被感染。