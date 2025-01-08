饗饗遭勒令停業「昨晚還繼續收客」　衛生局喊重罰：最高300萬

▲「饗饗」爆發多位民眾疑似食物中毒，目前通報已累計19人。（圖／記者施怡妏攝）

記者趙于婷／台北報導

知名自助餐「INPARADISE 饗饗」爆發多位民眾疑似食物中毒，目前醫院通報已經累計19人，且時間涵蓋1/5、1/6兩天。台北市衛生局表示，昨日下午已送達停業處分，晚間主動查獲業者持續營業，會依違反食品安全衛生管理法第47條第13款，綜合評估影響層面予以重罰，最高可裁處300萬元罰鍰。

台北市衛生局表示，昨日接獲醫院通報，民眾至饗饗微風信義店用餐後發生噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食品中毒症狀超過本市「疑似食品中毒通報調查採樣標準作業流程」6人就醫規定，已依食安法第41條予以停業。惟至今日上午11時，醫院通報就醫人數已達19人，攝食日期除了1/5之外，也涵蓋到1/6，已依中央發布「疑似食品中毒事件處理原則」向疾病管制署申請流行病學調查。

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而在食材檢驗方面，就醫民眾共食食材有生魚片、生蠔及干貝，因已無同批食材，因此採樣環境檢體4件、人體檢體4件，檢驗結果最快1到2周後出爐，如符合食品中毒病因物質及原因食品將依違反食品安全衛生管理法第15條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

經營饗饗的饗賓集團表示，目前已主動與顧客聯繫，且積極配合衛生局調查，釐清事件原因。