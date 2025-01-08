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過年注意！　醫示警恐重演「2016急診癱瘓惡夢」

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

▲現在只要年紀滿6個月以上，都有公費流感疫苗可打。（示意圖／資料照／記者呂佳賢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

流感疫情進入流行期，過年團圓要注意！兒童急診科醫師謝宗學提醒，很擔心流感疫情在春節期間一發不可收拾，重演2016年春節流感爆發癱瘓急診的惡夢。他建議大家要接種流感疫苗，不要讓開心的春節假期變調，變成只能在急診排隊看診的無間地獄。

謝宗學近日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，他在兒童急診的觀察跟疾管署的統計資料一樣，從上周開始，流感病人明顯增多，問起接觸史，常聽到家庭親友或校園班級類似群聚感染事件。

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謝宗學指出，今年有最長的春節假期，等於有民眾最長的時間交叉感染，有最長的時間醫療院所休假，很擔心流感疫情在春節期間一發不可收拾，重演2016年春節流感爆發癱瘓急診的惡夢。

▼今年過年放假9天，許多人都會返鄉團圓。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

▲過年,返鄉,通勤,高鐵,人潮,客運,轉運站,搭車,火車。（圖／記者周宸亘攝）

謝宗學說，建議大家要接種流感疫苗，現在只要年紀滿6個月以上，都有公費流感疫苗可打；接種流感疫苗要兩周才開始有保護力，這周是接種流感疫苗預防春節假期感染重病的最後時機。他提醒，長者和幼童是易重症族群，真的要接種流感疫苗，流感比現在的新冠肺炎還要可怕！

謝宗學表示，2016年春節假期流感疫情大爆發，當年兒童急診非嚴重病人（檢傷 3、4、5 級）候診時間長達6-8小時以上，希望大家從現在開始做好自身防護（接種疫苗和戴口罩），不要讓開心的春節假期變調，變成只能在急診排隊看診的無間地獄。

疾管署提到，目前我國已進入流感流行期，今年元旦起公費流感疫苗，已擴大提供全國滿6個月以上尚未接種民眾接種，直至疫苗用罄止，至1/6已接種約13.7萬人，為去年同期3.3倍，其中上周五接種3萬3442人，更創7周以來單日新高，顯示民眾打氣踴躍，目前公費流感疫苗剩餘66萬劑。

疾管署呼籲，因農曆春節將至，民眾出國旅遊及往來頻繁，更增加疫情傳播風險，65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，以及早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險，保障自身與家人健康，平安過好年。

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關鍵字： 流感 謝宗學

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