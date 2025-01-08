饗饗爆食物中毒！醫示警「有5症狀」別拖：恐致急性腎衰竭

▲「饗饗」爆發食物中毒事件，目前醫院通報就醫人數為19人。（圖／記者黃士原攝）

記者李佳蓉／綜合報導

高人氣自助餐廳「INPARADISE 饗饗」驚爆食物中毒事件，多名消費者於5日前往信義店用餐後上吐下瀉，甚至有苦主形容「吐得像新加坡魚尾獅」。截至今（8）日中午醫院通報就醫人數已達19人，北市衛生局尚未同意餐廳復業。醫師林筱琪曾示警，嚴重食物中毒恐致脫水甚至休克引發急性腎衰竭，呼籲民眾一旦出現「5症狀」必須盡快就醫。

小兒科醫師林筱琪曾在粉專寫到，嚴重的食物中毒症狀會導致脫水甚至休克而引發急性腎衰竭，一般細菌性的食物中毒與未煮熟的肉蛋沙拉或罐頭配菜有關，特殊毒素如「蕈菇毒素」則會造成急速的肝腎衰竭。

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林筱琪強調，當食物中毒時「什麼時候」要就醫很重要，一旦有5症狀別拖了：

1. 24小時內有6次以上腹瀉

2. 嘔吐物或大便中有血絲

3. 持續發燒超過1天

4. 嚴重的腹痛

5. 脫水的徵兆

林筱琪補充，脫水徵兆包括大量水便的腹瀉；一直想睡覺或非常累；口渴或舌頭、嘴唇很乾燥；肌肉痙攣或意識混亂；尿很黃或超過5個小時沒有排尿。若出現以上症狀合併70歲以上，或本身有免疫不全者，必須盡速就醫。

▲嚴重的上吐下瀉恐致脫水，甚至休克引發急性腎衰竭。（示意圖／記者黃克翔攝）

有鑑於饗饗爆發疑似食物中毒案，胃腸肝膽科醫師張靖也在粉專衛教說明，因上吐下瀉會導致身體流失水分與電解質，因此避免「脫水」很重要。他建議，可少量多次補充電解水，或將常溫水與運動飲料以1：1比例稀釋後緩慢補充；另外，盡量避開高油炸、高糖分與高刺激性食物，多以清淡、低纖維食物（如白米飯、馬鈴薯等）搭配少量多餐的飲食方式，可讓腸胃道慢慢修復改善。

張靖提醒，有效預防食物中毒和急性腸胃炎的方法，不乏以肥皂勤洗手，尤其是用餐前及如廁後；另外，徹底煮熟食物，生、熟食分開調理，並使用公筷母匙；並用稀釋漂白水徹底消毒環境，就能避免悲劇發生。他透露，最近因上吐下瀉等急性腸胃炎症狀前來求診的患者不少，「自己也曾經歷過腸胃炎，所以知道這非常的難受」。

台北市衛生局指出，昨（7）日接獲醫院通報，民眾至饗饗微風信義店用餐後發生噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食品中毒症狀超過本市「疑似食品中毒通報調查採樣標準作業流程」6人就醫規定，已依食安法第41條予以停業。惟至今日上午11時，醫院通報就醫人數已達19人，攝食日期涵蓋到1/6，已依中央發布「疑似食品中毒事件處理原則」向疾管署申請流行病學調查。

在食材檢驗方面，就醫民眾共食食材有生魚片、生蠔及干貝，因已無同批食材，爰採樣環境檢體4件、人體檢體4件，檢驗結果最快1～2周後出爐，如符合食品中毒病因物質及原因食品將依違反食品安全衛生管理法第15條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

經營饗饗的饗賓集團表示，目前已主動與顧客聯繫，且積極配合衛生局調查，釐清事件原因。