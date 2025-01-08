民團爆「波波醫姐弟」靠爸醫院實習　衛福部：回台得重新來

▲台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟今召開記者會。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

民團質疑一對在捷克學醫的姐弟，返台的學校實習是在父親開設的沒資格收訓的小醫院完成，涉密醫行為。對此，衛福部表示，國外回台畢業生都要重新在「具教學資格」的機構實習。

「波波醫」是指到波蘭等東中歐國家取得醫師、牙醫學歷的學生。台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟今日召開記者會指出，有2名在捷克念書的「波波醫師」，學校的實習學分竟然是在其父親在台灣開的小醫院完成，該醫院並無資格收訓實習醫學生，考選部卻承認其學歷，衛福部更是在審查會議前修改醫師法施行細則、放寬學歷審查標準，並且無視兩名波波的違法密醫行為。

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對此，衛福部醫事司副司長劉玉菁說明，根據現行醫師法施行細則第10條規定，外國學歷畢業生若參加台灣國考，要先在有教學資格機構完成3200小時實習，而且一律要經過教育部學歷甄試，通過後才可考國考第一階段，之後還要重新完成1年適應訓練的實習，通過之後才能進入國考第二階段，然後才可以進入畢業後一般醫學生訓練（PGY）以及後續專科醫師訓練和考試。

劉玉菁強調，新版醫師法施行細則中的「學分採認」，是從106年學歷採認原則移過來，衛福部並沒有更改，只是提高法律位階，且台灣基層牙醫師協會也認同該學歷採認原則比較嚴格，比對內容即可確認。

而針對台灣基層牙醫師協會指控的事件，劉玉菁說，這部分應該是指應考資格，不是法規規定的問題，學歷到考選部後，要看當初檢附的舉證資料有沒有符合規定，實際審查內容是考選部個案去認定，醫師法對密醫行為是有法律清楚界定。