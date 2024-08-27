腹痛2年無解！台中醫院助確診IgG4症候群及布納氏腺瘤

▲台中醫院吳明駿醫師提醒，不要忽視身體的警訊，及早發現並治療疾病，能避免許多不必要的治療和遺憾。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

台中市一名40歲男子，兩年來持續感到上腹部悶痛，儘管接受藥物治療卻未見改善。2024年6月，因腹痛伴隨噁心嘔吐的症狀而前往醫院就診。檢查結果顯示，患者腹腔內有一顆5公分大的腫瘤，導致腸道阻塞，並引發全身性發炎反應。進一步的檢查確診患者罹患了IgG4症候群這種免疫系統疾病，合併布納氏腺瘤。

台中醫院肝膽腸胃科醫師吳明駿表示，患者自述早在兩年前就已經感受到腹部悶痛，並因此多次到附近診所就醫，但症狀始終未見好轉。到了今年6月，因噁心嘔吐的症狀再度就醫時，醫師發現患者的胰臟發炎指數偏高，進行超音波檢查後，發現十二指腸腸壁異常增厚，胃鏡檢查更進一步確認十二指腸前端有一顆約5公分大的腫瘤，當時懷疑為惡性腫瘤。

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經過電腦斷層掃描，確定腫瘤已造成十二指腸嚴重狹窄，導致腸阻塞。在與患者家屬討論後，醫療團隊決定進行十二指腸切除手術，並對檢體進行化驗。檢查結果顯示腫瘤並非惡性，而是布納氏腺瘤，且合併IgG4症候群，這是一種全身性發炎纖維化的免疫系統疾病。

吳明駿醫師進一步解釋，IgG4相關疾病是一種免疫失調引起的全身性發炎反應，可能影響全身各個部位，最常見於唾腺、淚腺、淋巴結和胰臟。腸道的IgG4相關疾病相對罕見，通常以腹痛、腹瀉或黃疸等腸胃道症狀為主，由於這些症狀與一般腸胃道疾病相似，容易被忽略，直到病情發展至腸道嚴重阻塞或形成巨大纖維性腫瘤時才被發現。治療方式包括類固醇、免疫抑制劑及B細胞清除療法。

至於布納氏腺瘤，吳醫師指出，布納氏腺是十二指腸黏膜下的一種腺體，負責分泌鹼性黏液來中和胃酸，並幫助蛋白質的消化吸收。布納氏腺瘤可能與胃酸過多或幽門桿菌感染有關。由於該患者同時罹患布納氏腺瘤及IgG4症候群，並已出現嚴重的腸阻塞症狀，醫療團隊決定先行手術治療。術後追蹤顯示患者恢復良好，但為了防止IgG4症候群在其他部位復發，醫師建議患者每半年定期回診追蹤。