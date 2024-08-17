39萬台人有痔瘡！愛吃辣更慘　「10大迷思」醫一次破解

▲全台有39萬人患有痔瘡，且隨著飲食、生活習慣改變，有年輕化趨勢。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你有痔瘡嗎？根據健保署108年統計，全台灣39萬人長有痔瘡，好發族群為50～59歲，然而隨著國人喜歡邊上廁所邊滑手機，在馬桶上久坐，使得痔瘡有年輕化趨勢。因此有不少人好奇，愛吃辣的人會長痔瘡？大便有血就是痔瘡？對此，大腸直腸科醫師陳威智整理「痔瘡的10大謠言」並一一破解，要各位別再上當了。

陳威智醫師曾衛教說明，痔瘡原本是肛門中由血管、結締組織和平滑肌纖維構成的生理組織，幫助肛門肌肉更好的收縮和封閉，以防液體、氣體和固體外漏。後因久坐、不良的排便習慣而有不當的擠壓磨擦和壓力，導致組織滑出體外（脫垂）有腫脹出血，形成臨床上所說的痔瘡。

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陳威智接著說，一般內痔分4級，第1級為排便出現少量出血，有一點搔癢感和分泌物；第2級是排便時會跑出肛門外，便完再縮回去；第3級痔瘡幾乎掉在肛門外，但用手指可以推回去；最嚴重第4級，痔瘡完全掉在肛門外，且無法用手推回。

陳威智在粉專《禾馨醫療》破解關於痔瘡的10大迷思：

Q1、小孩不會長痔瘡？

A：會。臨床上曾經遇過年紀最小就長痔瘡的只有3歲。

Q2、嗜辣者就會長痔瘡？

A：機率相對比較高，而有痔瘡的人吃辣的確會比較不舒服。

▼愛吃辣的人長痔瘡機率相對較高，也更容易不舒服。（示意圖／記者黃士原攝）

Q3、屁股不痛不癢就是沒痔瘡？

A：每個人都有0期痔瘡，只是沒發作而已。

Q4、大便有血就是痔瘡？

A：不一定，也可能是大腸癌、肛裂或瘻管。

Q5、腹瀉跟痔瘡完全無關？

A：並非完全不相關，腹瀉也可能會誘發痔瘡。

Q6、坐浴越勤越好嗎？

A：適當即可，頻率大約一天3次。

Q7、做完痔瘡手術就不會再長痔瘡嗎？

A：一般術後8～10年的痔瘡復發率約5%以下，但若不改變飲食與排便習慣，還是有可能復發。

▼若術後未改變飲食和排便習慣，痔瘡可能再復發。（示意圖／CFP）

Q8、哺乳期不能動痔瘡手術？

A：是可以的，醫師會使用安全的藥物來進行。

Q9、綁橡皮筋會比手術好嗎？

A：雖是比較快速的方式，但無法全面性處理痔瘡問題，所以容易使其復發。

Q10、手術時間越短越好？

A：當然不是，要在適當時間內完成最好，手術重點是要仔細，不是開速度的。