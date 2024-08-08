不碰菸檳酒也會口腔癌！過半是女性　醫曝「非典型」4大風險因子

▲醫師提醒，口腔癌也有非典型風險因子。（圖／達志／示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

不只菸、檳、酒會害口腔癌，口腔癌也有非典型風險因子！醫師指出，非典型口腔癌常見的4大風險包括「口腔衛生不良、人類乳突病毒（HPV）感染、反覆口腔潰瘍和經常食用過燙食物」，而這些沒有菸檳酒習慣，但卻罹患口腔癌的有將近一半是女性。

口腔癌是台灣發生率第六高的癌症，嚼食檳榔、吸菸、喝酒者為典型的口腔癌高風險族群，但卻潛藏一群無菸、無檳、無酒仍得到口腔癌的非典型族群，造成每年上百人莫名罹癌。

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立委王正旭、癌症希望基金會今天召開記者會，邀請中華民國口腔顎面外科學會、高雄市牙醫師公會等醫界團體做「非典型口腔癌」衛教。王正旭指出，根據衛福部口腔健康司統計資料顯示，罹患非典型口腔癌的比例從99-106年間的12.46％攀升到107-110年期間的15.46%，比例持續成長。

▲立委王正旭、癌症希望基金會今天一同召開記者會。

相較於長期使用菸、酒、檳榔而引起的典型口腔癌病人以男性為主（男女比25：1），非典型口腔癌男女比則已趨近1：1，意即女性也暴露在風險中。王正旭直言，現今口腔癌宣導政策多強調使用菸、酒、檳榔者應定期篩檢，但也須提醒具非典型口腔癌風險的民眾務必謹慎留意口腔變化。

癌症希望基金會副董事長羅盛典也提到，在非典型口腔癌方面，若「口腔衛生不良、人類乳突病毒（HPV）感染、反覆口腔潰瘍（例如因假牙刺激或刮破口腔黏膜）以及經常食用過燙食物」，都應定期進行口腔檢查，以利及早發現及早治療。

另外，預防口腔癌最好及早戒除菸檳酒，研究顯示，原先若長期使用菸、酒、檳榔的民眾，罹患口腔癌的風險較一般大眾高出123倍，且每天10顆檳榔、長達10年以上者，即使戒掉檳榔，罹患口腔癌的高風險仍會持續10年以上，更需要定期進行檢查。