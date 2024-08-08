ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

不碰菸檳酒也會口腔癌！過半是女性　醫曝「非典型」4大風險因子

檳榔,口腔癌,掉牙,牙周病。（圖／達志／示意圖）

▲醫師提醒，口腔癌也有非典型風險因子。（圖／達志／示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

不只菸、檳、酒會害口腔癌，口腔癌也有非典型風險因子！醫師指出，非典型口腔癌常見的4大風險包括「口腔衛生不良、人類乳突病毒（HPV）感染、反覆口腔潰瘍和經常食用過燙食物」，而這些沒有菸檳酒習慣，但卻罹患口腔癌的有將近一半是女性。

口腔癌是台灣發生率第六高的癌症，嚼食檳榔、吸菸、喝酒者為典型的口腔癌高風險族群，但卻潛藏一群無菸、無檳、無酒仍得到口腔癌的非典型族群，造成每年上百人莫名罹癌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立委王正旭、癌症希望基金會今天召開記者會，邀請中華民國口腔顎面外科學會、高雄市牙醫師公會等醫界團體做「非典型口腔癌」衛教。王正旭指出，根據衛福部口腔健康司統計資料顯示，罹患非典型口腔癌的比例從99-106年間的12.46％攀升到107-110年期間的15.46%，比例持續成長。

口腔癌非典型風險因子。（圖／記者趙于婷攝）

▲立委王正旭、癌症希望基金會今天一同召開記者會。

相較於長期使用菸、酒、檳榔而引起的典型口腔癌病人以男性為主（男女比25：1），非典型口腔癌男女比則已趨近1：1，意即女性也暴露在風險中。王正旭直言，現今口腔癌宣導政策多強調使用菸、酒、檳榔者應定期篩檢，但也須提醒具非典型口腔癌風險的民眾務必謹慎留意口腔變化。

癌症希望基金會副董事長羅盛典也提到，在非典型口腔癌方面，若「口腔衛生不良、人類乳突病毒（HPV）感染、反覆口腔潰瘍（例如因假牙刺激或刮破口腔黏膜）以及經常食用過燙食物」，都應定期進行口腔檢查，以利及早發現及早治療。

另外，預防口腔癌最好及早戒除菸檳酒，研究顯示，原先若長期使用菸、酒、檳榔的民眾，罹患口腔癌的風險較一般大眾高出123倍，且每天10顆檳榔、長達10年以上者，即使戒掉檳榔，罹患口腔癌的高風險仍會持續10年以上，更需要定期進行檢查。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

鴨子「吃雞」大作戰...狗狗慘叫　男網友：隔著螢幕都感覺到痛

關鍵字： 口腔癌 菸酒檳

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

全家「永續快閃店」逛展送匠吐司！7-11「體驗關招牌燈」抽500元

不碰菸檳酒也會口腔癌！過半是女性　醫曝「非典型」4大風險因子

歧視身障言論罰60萬！衛福部預告修法納「夜夜秀條款」

妻將臨盆夫罹癌轉移淋巴　39歲男抗癌成功！喜迎二寶歡度父親節

梅毒、淋病大增！七夕當心「性病潮」　北市女性愛滋病創5年新高

JK羅琳，你錯了！　給JK羅琳的一封信

台灣家庭「二手菸」暴露率上升！國健署調查：3成青少年困菸害

疫情停課後期「爸累積壓力比媽大」！專家揭原因：應加強親職教育

手搖飲「大茗」遭控杯底有濕紙巾　業者駁「全店未用」報警備案

某些在野立委打著民主反民主　大法官還要給好臉色？

讀者迴響

回到最上面