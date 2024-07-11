推廣篩檢普及＋避免過度診斷　胸腔權威醫籲修法有助提高肺癌存活率

▲推廣篩檢普及 胸腔名醫籲修法開放設備助提高肺癌存活率。(攝影剪輯／記者姜國輝)

▲國泰綜合醫院呼吸胸腔科蔡俊明教授，長年支持於診所可設置電腦斷層與核磁共振鬆綁購置許可法規，讓肺癌篩檢普及化。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者萬玟伶／專訪

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已經連續20年高居台灣癌症死亡率第一的肺癌，是台灣備受關注的公共衛生問題，許多人也將其歸咎於生活環境中油煙、二手菸以及日漸嚴重的空氣污染，然而多數患者未能在肺癌前期及時發現、及早治療，恐怕才是「肺癌」與「死亡率第一」久久無法脫鉤的主要原因！2021年民間團體於公共政策網路參與平台提出「肺癌篩檢普及化」議題，呼籲鬆綁法規，讓民眾免去大醫院掛號排隊，可就近到一般健檢診所或大型診所做電腦斷層（CT）自費、核磁共振（MRI）檢查；後續亦有舉辦公聽會，討論是否可鬆綁電腦斷層與核磁共振設置於診所，但迄今行政機關與醫界仍未有共識。

低劑量電腦斷層揪早期肺癌 教授籲：政府應開放修法

3年時間過去了，當時出席公聽會，並作為支持修改不合時宜法案的代表之一，國泰綜合醫院呼吸胸腔科兼任主治醫師、好心肝診所特聘胸腔內科蔡俊明教授表示，遲遲未有共識的原因，一是卡在健保資源分配問題，二是擔心篩檢結果被過度診斷而造成民眾恐慌。蔡俊明教授解釋，目前篩檢肺癌所仰賴的「低劑量電腦斷層」，輻射劑量較傳統電腦斷層低，並以上、下、側面等多角度拍攝橫切面，得到更為立體的影像，能觀察到小至0.2公分的結節，因此低劑量電腦斷層在早期肺癌篩檢中，擔任非常關鍵的角色 。

「但就因為低劑量電腦斷層太敏感了，不少做篩檢的人都會發現有結節，或較為異常的毛玻璃狀結節，然而這些結節病變成原位癌的機率其實不高，甚至終其一生都不會出現問題。」蔡俊明教授回憶，「曾有患者發現將近1公分的結節，被其他醫師診斷是肺腺癌，還說如果不開刀可能會轉移到腦部，後來病患轉到『好心肝』，我們讓他吃2個月抗生素再做一次斷層，結果結節幾乎縮小到不見。」



蔡俊明教授語重心長表示，醫師的判讀非常重要，且病患也應該要有正確觀念，即使發現結節，在無需迫切處理下應以定期追蹤代替開刀治療，「有些病患開完刀發現是良性、覺得好加在很開心，但其實白白挨了一刀，而且讓肺部結構破壞、留下疤痕，這些未來也會是癌變的風險之一。如果不是過度診療，這些風險本來都不會發生，也不會浪費醫療資源！」

▲蔡俊明教授認為，當診所也能購置電腦斷層（CT）、核磁共振（MRI）機器，讓有需要的民眾自費篩檢，大家就不用全擠在大醫院掛號排隊，但同時診所管理與病患觀念也需要一併提升。

國人健康管理觀念提升 肺癌篩檢也可比照腸胃鏡自費



此外，有一派人也擔心若開放診所購置電腦斷層（CT）、核磁共振（MRI）機器，讓篩檢普及化，可能也會造成健保資源浪費。蔡俊明教授以近年民眾自費檢查的腸胃鏡來說明，「普遍民眾已經有使用者付費、個人健康管理這樣的意識與觀念，像在日本，醫師也會在病患能負擔自費的情況下，去建議患者使用藥物與治療及篩檢方式。因此，我認為肺癌在日本的存活率較高，不是因為日本醫生比較厲害，而是相對來說有其制度。」因此蔡俊明教授強調，開放診所購置篩檢機器，但同時要求做好管理制度、提升準確的診斷率，能做到這兩點的話，肺癌篩檢普及化也才有其意義。

「雖然目前針對有肺癌家族史的45歲以上女性、50歲以上男性，可每2年免費進行一次肺癌篩檢，但依我在臨床上的經驗，現在最好30歲以上就可以先做第一次篩檢，若無異狀那就定期每2～3年做一次，若有結節需追蹤，就半年到1年做一次。」



蔡俊明教授也表示，肺癌的成因相當複雜，包括吸菸、二手菸和空氣污染等環境因素，體內代謝機制無法進一步代謝致癌物質，在體內累積並破壞DNA，也是可能形成肺癌的重要因素之一。身體的免疫機制亦扮演著重要角色，當癌細胞形成時免疫機制無法有效消滅它，也有可能導致肺癌形成。

至於平常該如何保養肺部？蔡俊明教授笑言很簡單，「當空氣不好時，就盡量少出門，當然也要避免空污嚴重時在外運動慢跑。」最後他懇切道，醫療資源應該要分散，而不是都擠在大醫院，當法規鬆綁了、管理做好了，接下來就是讓市場良性競爭，對病患來說才能享受更方便與兼顧品質的醫療服務。