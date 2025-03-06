男「酒後不舒服」罹癌第3期！醫揭1症狀：腫瘤已塞食道60%

▲台中男喝完酒後上腹痛、暈眩症狀更明顯，進一步檢查竟罹患食道癌第3期。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台中一名50多歲戴先生平時有抽菸、喝酒及嚼檳榔的習慣，近半年陸續出現上腹痛、暈眩，尤其酒後特別明顯。以往他只到急診打點滴和服藥後就會緩解，但最近症狀加劇且持續時間越來越長，就醫進一步檢查，發現有胃食道逆流、胃潰瘍及於中段食道有約2公分極不明顯的暗紅病灶合併0.3公分息肉，經切片確診為食道鱗狀上皮細胞癌第三期。

烏日林新醫院胃腸肝膽科醫師蘇品碩說明，食道為一條長約20公分的管狀肌肉結構，位在氣管和脊椎中間，在吞嚥時，食道會不斷蠕動將食物推往胃部。他表示，男性罹患食道癌機率為女性的10倍，年齡以55～65歲居多。根據衛福部統計2023年十大癌症死因，食道癌為國人主要癌症死亡的第9位，同時也是男性十大癌症死因第5名。

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▲▼透過胃鏡檢查，發現中段食道有約2公分異常發紅病灶；經由放大內視鏡檢查食道息肉。（圖／烏日林新醫院提供，下同）

蘇品碩進一步表示，食道癌主要分兩種，在台灣，鱗狀細胞癌佔食道癌的90%以上，與口腔癌族群有很大的重疊性；腺癌則佔食道癌不到10%，主要發生在下1/3的食道並與胃酸逆流及巴瑞特氏食道有關。

蘇品碩接著說，臨床90%以上食道癌的患者最早發現的症狀為吞嚥困難及體重減輕，當有吞嚥困難時，往往腫瘤已阻塞食道60%以上；另外少數可能會出現胸痛、吐血、黑便、咳嗽、聲音沙啞等症狀，當有上述症狀的患者，發現罹患食道癌，超過70%已是局部晚期或有遠端轉移，導致食道癌整體預後不佳。

▲烏日林新醫院胃腸肝膽科醫師蘇品碩。

提及食道癌的危險因子，蘇品碩指出，包含抽菸、喝酒、嚼檳榔，愛吃過燙的食物、醃漬食物，或是長期有胃食道逆流的患者皆為高風險族群。在台灣，大部分食道癌發現已是中晚期，僅有不到1/10的患者在初次診斷時是早期癌症，早期食道癌「幾乎不會造成任何身體不適」，因此常被忽略。

蘇品碩根據統計指出，在台灣，食道癌5年存活率僅12～15%，第一期60%～70%、第二期40%、第三期20%，第四期則小於5%。於治療方面，針對第一期的局部早期食道癌，首選方式是手術根治性切除腫瘤；針對第二、三、四期的局部晚期食道癌，則是以放射治療合併化學治療及手術治療為首選。呼籲民眾若有疑似症狀請盡早就醫。