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10歲男「眼窩凹陷、血糖飆750」送急診　醫：酮酸中毒

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院。（圖／記者李毓康攝）

▲媽媽發現情況不對勁，趕快帶小孩來急診。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

急診兒科主治醫師黃士倫分享，一名10歲男孩到院時，眼窩凹陷、全身虛弱、呼吸深而快速，且體重一周掉了6公斤，意識有些模糊，血糖高達750mg/dL，結果是「第一型糖尿病」造成的「酮酸中毒」。他提到，患者身體無法分泌胰島素，需要一輩子施打胰島素。

黃士倫8日在「黑倫醫師x健康諮詢」臉書分享該個案，他表示，媽媽提到，到診所做了抽血檢查，2天後才知道報告，看小孩狀況不對勁趕快帶來急診。

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黃士倫一看就說，「媽媽，他這是酮酸中毒，趕緊請護理人員量一下血糖，挖，750mg/dL。」他立刻叮嚀護理人員，打上兩條點滴開始加胰島素pump，另一方面聯繫兒童加護病房，願孩子平安。

對此，有網友詢問，為何會酮酸中毒？黃士倫回應，患者罹患第一型糖尿病（type 1 diabetes），初診斷多是以這種型態發生，因身體無法產生胰島素，細胞沒辦法得到葡萄糖，只好利用其它方式產能，代謝出酮酸因而造成酮酸中毒，盡早診斷才能避免嚴重併發症。

黃士倫指出，第一型糖尿病目前原因不明，好發年齡10歲前後，身體無法分泌胰島素，需要一輩子施打胰島素。

黃士倫進一步解釋，第一型糖尿病的特徵為胰島β-細胞被破壞，導致絕對胰島素缺乏，以前被稱為「胰島素依賴型糖尿病」（insulin dependent diabetes mellitus, IDDM），雖在所有糖尿病人中約佔5-10%，卻是兒童及青少年所得到的主要病因，尤其是10歲以下的兒童；此型病人β-細胞大部分為自體免疫破壞，可從血液中驗出破壞胰島細胞的自體抗體，如islet細胞抗體，第一型糖尿病只能做基因檢側。

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關鍵字： 酮酸中毒 糖尿病 黃士倫

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