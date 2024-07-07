焦慮讓人發胖！科技男1年爆肥20kg　醫示警「壓力胖」5徵兆

▲醫師提醒，現代不少人因為情緒導致壓力胖。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

動畫電影「腦筋急轉彎2」片中描繪青春期少女萊莉腦中湧現更多複雜的情緒，特別是當象徵焦慮的「阿焦」掀起「腦中革命」時，引發影迷共鳴。對此，醫師也提到很多人會因為「阿焦」導致「壓力胖」，主要有「腹部肥胖、全身痠痛、腸胃功能紊亂、睡眠質量下降、食慾失控」等5大徵兆。

「小宙初日診所」肥胖專科暨家醫科醫師楊智雯指出，長期被焦慮主控大腦，不只影響情緒，體重也會失控，曾遇過一名34歲科技業男性，家庭事業兩頭燒，在長期睡眠不足的狀況下，腎上腺功能開始失衡，飲食上，總是以能優先取得的食物為主，泡麵、洋芋片、可樂成為快速補充體力的補給品，內外壓力疊加下，一年內體重暴增20公斤。

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楊智雯說，人的一生都在跟各種情緒為伍，學生時期的課業焦慮、青春期焦慮、進入職場的焦慮、對金錢的焦慮、對成家立業的焦慮，這些都是壓力源之一，在過去看診經驗中，因為焦慮導致「壓力胖」的個案不在少數，10個可能就有3個。

楊智雯指出，壓力讓人發胖有二大主因，第一是「長期壓力會刺激皮質醇分泌」，高濃度皮質醇會減少多巴胺的釋放、影響多巴胺受體的敏感性導致愉悅感降低，進而增加能釋放多巴胺的高脂高糖食物的慾望，形成惡性循環，第二是「持續的壓力會導致血糖長期較高」，會促使胰島素過度分泌，增加胰島素阻抗。

楊智雯提醒，「壓力胖」其實有5大徵兆，包括「腹部肥胖、全身痠痛、腸胃功能紊亂、睡眠質量下降、食慾失控」，出現這些症狀時，可先嘗試培養興趣來紓解壓力，為「阿焦」找到宣洩出口，另外也可適時補充營養素，例如維生素B6、B12是色胺酸轉換成「快樂荷爾蒙」血清素的重要輔酶。