40歲工程師常吃保肝產品！醫檢查：重度脂肪肝　飲食習慣曝光

▲有患者平時雖吃保肝產品，但仍發現是重度脂肪肝患者。（示意圖／達志示意圖）

記者張乃文／台北報導

衛福部最新公布的國人十大癌症死因中，肝癌持續位居第二名。醫師指出，成因有不少是B肝、C肝患者，但同時脂肪肝也要留意。一名40歲工程師平時雖有吃保肝產品，不過醫師檢查，發現是重度脂肪肝患者，且確診糖尿病，了解飲食，病人一天三餐外，還有點心和宵夜，且是高糖的精緻澱粉和飲料。

初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航說，脂肪肝會造成肝臟發炎，而肝指數上升，引發肝臟纖維化、肝硬化與肝癌。他指出，不少人對於脂肪肝都存有迷思，像是瘦子不會有脂肪肝、多吃保肝食品不會有脂肪肝，或是素食患者脂肪肝比例較低等。

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魏士航表示，診間曾遇過一名30歲的女性業務BMI19，但身形看起來瘦瘦的，超音波檢測患者有輕度脂肪肝。他詢問患者的飲食習慣，病人長期偏愛澱粉和高糖水果，但碳水化合物與水果中的果糖皆是活化肝臟脂質新生的元兇，特別是果糖在代謝當中會產生尿酸，會加速脂質生成，形成惡性循環。

魏士航說，即便BMI正常，不恰當的飲食習慣，仍會成為泡芙人，更是脂肪肝風險往上攀升的關鍵。另外，不少上班族因為工作壓力大、工時長，把保肝產品當救急仙丹。他表示，先前也曾遇過一名40歲工程師有吃保肝產品的習慣，但個案一天三餐加點心、宵夜，且都是高糖的精緻澱粉和飲料。

魏士航提到，診間檢查後才發現，患者除了是重度脂肪肝患者，糖化血紅素更高達7.9，確診糖尿病。後續配合飲食用藥及生活習慣等，病狀明顯緩解。

魏士航特別提醒，近期吃素風潮「吃素患脂肪肝的機率恐怕比吃葷食還要高」，由於素食者大多攝取較多的碳水化合物與果糖，如米飯、麵食、地瓜、山藥及水果，飲食不均衡加上蛋白質攝取不足，反倒會讓脂肪肝風險大幅提高，要加以留意。

魏士航說明，脂肪肝初期症狀因為不明顯，民眾常輕忽，只是一旦惡化為肝癌，發現時大多已是晚期，只剩3至6個月的壽命；即便肝不抗議，也會因為代謝變差，提高乳癌、子宮內膜癌、大腸癌與直腸癌的機率。