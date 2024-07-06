ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

40歲工程師常吃保肝產品！醫檢查：重度脂肪肝　飲食習慣曝光

▲▼肝,肝臟。（圖／達志示意圖）

▲有患者平時雖吃保肝產品，但仍發現是重度脂肪肝患者。（示意圖／達志示意圖）

記者張乃文／台北報導

衛福部最新公布的國人十大癌症死因中，肝癌持續位居第二名。醫師指出，成因有不少是B肝、C肝患者，但同時脂肪肝也要留意。一名40歲工程師平時雖有吃保肝產品，不過醫師檢查，發現是重度脂肪肝患者，且確診糖尿病，了解飲食，病人一天三餐外，還有點心和宵夜，且是高糖的精緻澱粉和飲料。

初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航說，脂肪肝會造成肝臟發炎，而肝指數上升，引發肝臟纖維化、肝硬化與肝癌。他指出，不少人對於脂肪肝都存有迷思，像是瘦子不會有脂肪肝、多吃保肝食品不會有脂肪肝，或是素食患者脂肪肝比例較低等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

魏士航表示，診間曾遇過一名30歲的女性業務BMI19，但身形看起來瘦瘦的，超音波檢測患者有輕度脂肪肝。他詢問患者的飲食習慣，病人長期偏愛澱粉和高糖水果，但碳水化合物與水果中的果糖皆是活化肝臟脂質新生的元兇，特別是果糖在代謝當中會產生尿酸，會加速脂質生成，形成惡性循環。

魏士航說，即便BMI正常，不恰當的飲食習慣，仍會成為泡芙人，更是脂肪肝風險往上攀升的關鍵。另外，不少上班族因為工作壓力大、工時長，把保肝產品當救急仙丹。他表示，先前也曾遇過一名40歲工程師有吃保肝產品的習慣，但個案一天三餐加點心、宵夜，且都是高糖的精緻澱粉和飲料。

魏士航提到，診間檢查後才發現，患者除了是重度脂肪肝患者，糖化血紅素更高達7.9，確診糖尿病。後續配合飲食用藥及生活習慣等，病狀明顯緩解。

魏士航特別提醒，近期吃素風潮「吃素患脂肪肝的機率恐怕比吃葷食還要高」，由於素食者大多攝取較多的碳水化合物與果糖，如米飯、麵食、地瓜、山藥及水果，飲食不均衡加上蛋白質攝取不足，反倒會讓脂肪肝風險大幅提高，要加以留意。

魏士航說明，脂肪肝初期症狀因為不明顯，民眾常輕忽，只是一旦惡化為肝癌，發現時大多已是晚期，只剩3至6個月的壽命；即便肝不抗議，也會因為代謝變差，提高乳癌、子宮內膜癌、大腸癌與直腸癌的機率。

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

關鍵字： 脂肪肝 肝臟 重度脂肪肝 飲食習慣

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

爸媽注意！新北這5家寶寶游泳館稽查不合格　市府要求改善

他耳朵發霉「連耳膜也破了」　醫示警2情況：濕耳屎沒清小心

健檢診所公布常見檢出癌症排名！肺癌、乳癌上榜

40歲工程師常吃保肝產品！醫檢查：重度脂肪肝　飲食習慣曝光

健保補助3重大手術怡樂適療程！可縮短禁食時間「還降4成併發症」

喝冰水比吃冰更易頭痛！　1品項「滿滿都是油」營養師示警

「大便黏馬桶」是3類食物吃太多！醫曝罹癌可能性

開徵「酒捐」挹注癌症新藥基金！9大團體發聲明力挺　盼降低酒害

以為解暑！「4類食物」吃了更上火　冰品上榜

不放棄百貨一條街！頂級超市轉陣地插旗義享　開幕和牛買1送1

讀者迴響

回到最上面