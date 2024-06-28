兒童藥水「放冰箱」！她稱孩子比較喜歡　醫揭後果：不建議

▲醫師提醒，感冒糖漿等藥品別隨意放冰箱，應詢問專業醫事人員。（示意圖／彰化醫院提供）

生活中心／綜合報導

近期許多人生病，藥物拿回家時，保存卻不見得正確。小兒科醫師林智葳提到，兒童常喝的各種藥水不管有無開封「都不建議冷藏」。有家長因為夏天炎熱，認為孩子比較喜歡冰的，便將藥水放入冰箱。藥師提醒，兒童常用的口服液劑分為懸液用粉和糖漿，一旦將後者放冰箱，可能會結晶變質。

林智葳說，近日門診遇到一名媽媽帶小孩回診，孩子突然脫口要求媽媽回家將藥水放進冰箱。他詢問才知道，家長因為天氣因素，認為孩子比較喜歡喝冰的，便將藥水放入冰箱保存。

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林智葳提醒，其實溫度過低，反而會讓藥水成份變得不穩定、使藥品失效；不管有無開過、藥水就建議放室內、不會被陽光直曝的地方即可，若醫事人員沒有特別說明，不要隨意放在冰箱。

藥師洪正憲先前也曾提醒，放入冰箱反而可能導致藥品更快變壞。他說明，兒童常用的口服液劑大致可分為懸液用粉和糖漿。

洪正憲指出，許多抗生素藥水是從粉末混製而成。尚未製成藥水前，可以存放到保存期限；一旦調製成藥水，就只能保存約5至14天。他說，有些藥水確實需要冷藏，如諾快寧，但有些則推薦在室溫儲存，例如日舒、菌巴達等，因此使用藥品時，須仔細閱讀藥物說明，或詢問藥師。

其次為糖漿，洪正憲表示，兒童常用的止咳藥水、退熱藥水等糖漿類藥品，通常不會一次用完，除非藥品說明書有特別提及，否則不需要冷藏。他提到，糖漿放在冰箱可能導致結晶，甚至變質和產生沉澱；因此這類藥品最好是放在陰涼乾燥處，開封後在室溫下可存放一個月。

洪正憲說明，藥品不是食物，不建議隨便將其放入冰箱，臨床上也曾遇到許多將藥物放在冰箱，反而讓藥物潮解變質的案例；使用藥品的過程，一定要仔細閱讀藥物說明書，並諮詢專業的醫療人員。