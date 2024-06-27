40歲以上過半數有泌尿困擾　醫揭5情況別輕忽：半夜尿超過2次小心

▲醫師提醒，熟齡族群常會出現5種泌尿道問題，包括頻尿、夜尿等。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

台灣2025年將迎來超高齡化社會。根據調查，40歲以上國人超過5成有泌尿道困擾，其中28%有夜尿問題、27%出現漏尿。醫師提醒，熟齡族群常見有5種泌尿道問題，如一天小便超過8次可能有頻尿情況、夜間起床小便超過2次則要留意夜尿。

台灣將迎接超高齡化社會，而老化帶來的身體影響眾多，其中尿失禁就是一大困擾。台灣尿失禁防治協會理事長廖俊厚說，根據「40歲以上國人泌尿健康大調查」結果顯示，40歲以上民眾52%有泌尿道問題卻自認無異狀，包括一天小便超過8次的頻尿困擾、夜間起床小便超過2次的夜尿，還有不自主滲漏尿液的尿失禁，及突然感受到強烈且難以抑制的立即尿意，還有膀胱過動症等。

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廖俊厚指出，以夜尿來說占比為28%、漏尿則有27%人會遇到。他提醒，或許有許多人認為尿失禁是正常老化現象，但其實也是生理機能的異常，更可能是身體警訊，因為許多疾病都會導致尿失禁，像是糖尿病、泌尿道感染、失智、攝護腺問題等。建議民眾，有漏尿情況及早檢查診斷，不同程度及類型的尿失禁各有治療方式，大多數也都是可被改善的。

另外，根據調查顯示，女性漏尿的問題比例相對高，占比約為4成，北榮婦產科醫師趙偉廷表示，因為泌尿道問題較為私密，有許多婦女到診間不太會直接表明，可能需要透過引導方式了解困擾；高雄長庚紀念醫院婦產部副部主任莊斐琪則說，有觀察到近年子女大部分會多加留意長輩的身體狀況，就診情況還算普遍。

「40歲以上國人泌尿健康大調查」委託專業調研機構典通股份有限公司在5月27日至6月1日間針對我國年滿40歲以上民眾進行電訪調查，共計完成1068份有效樣本，在95%信心水準下抽樣誤差為±3%，調查依地區別進行分層隨機抽樣，調查完成後之性別、年齡、地區樣本分佈結構，經一致性檢定與我國40歲以上民眾母體分佈相符。