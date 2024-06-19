王柏傑酒駕驚喊「前一晚喝的」！醫1招秒算「多久後能開車」

記者李佳蓉／綜合報導

男星王柏傑18日下午酒駕與遊覽車發生擦撞，士林地檢署19日凌晨複訊後，諭知他5萬元交保候傳。他凌晨走出地檢署表示「酒是前一晚喝的」，怎料隔了十幾個小時後都沒有退，震驚還能測出這麼多，狂道歉並願接受懲罰。究竟酒後得休息多久才能開車上路？腸胃科醫師鄭泓志透過「酒精代謝公式」教你算，其中一罐啤酒就得代謝近2小時。

王柏傑19日凌晨交保後面對媒體詢問他先是向社會大眾道歉，表示沒想到前一天（17日）晚上喝酒，可以持續到隔天（18日）下午都沒有退，「早上起床我也是就是睡得很好，精神狀態都很好，所以才沒有意識到（酒還沒有退），沒想到隔了十幾個小時，身體裡還有酒精成分，所以真的是很抱歉」。





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▲王柏傑酒駕交保。（圖／記者黃宥寧攝）

喝酒後要等多久才能開車？腸胃科醫師鄭泓志曾在粉專指出，血液中的酒精代謝過程主要由肝臟完成，而肝臟中的「乙醇脫氫酶（ADH）」可將血液中的乙醇（即酒精）轉化為乙醛，再由「乙醛脫氫酶（ALDH）」將乙醛轉化為乙酸，最後由尿液或呼吸排出。酒精代謝簡單來說，就是不論喝多喝少，每小時代謝的酒精是固定的，因為代謝過程在醫學上屬於零級動力學，即身體以恆定的速率消除喝入的酒精。

鄭泓志表示，根據零級消除動力學，人體1小時能夠代謝的酒精量大約為10公克，只要按照「2步驟」就能輕鬆算出多久後能開車上路。他說，首先先計算「喝的飲品有多少酒精」，再計算「幾個小時能完全將酒精代謝完畢」：

－每喝一罐（330毫升）5%啤酒，含有酒精330*5%＝16.5克酒精，需要16.5/10＝1.65個小時才能代謝完畢。

－每喝一杯（45毫升）40%白酒，含有酒精45*40%＝18克酒精，需要18/10＝1.8個小時才能代謝完畢。

－每喝一杯（150毫升）12%紅酒，含有酒精150*12%＝18克酒精，需要18/10＝1.8個小時才能代謝完畢。

若當下喝了一瓶600毫升5%啤酒＋500毫升15%紅酒，需隔多久酒精才會代謝完？鄭泓志試算，「攝入酒精量＝600*5%＋500*15%＝105克酒精，需要105/10＝10.5個小時都不宜上路」。

▲曾有研究發現，台灣人代謝酒精能力較差，因此需要花更長時間才能代謝完畢。（示意圖／視覺中國）

肝膽胃腸科醫師郭東恩曾表示，喝酒5～10分鐘之內，酒精就會被人體吸收，不過據2015年史丹佛大學醫學院曾研究台灣人代謝酒精的能力，發現跟歐美國家比起來，47%的台灣人肝臟解酒酵素效能較低，因此需要花更長的時間才能代謝完畢。

郭東恩提醒，不管量多量少，喝低濃度30%以下的酒，例如紅酒、白酒，建議休息12小時以上，喝高濃度30%以上的酒建議休息24小時以上，才能讓酒精在體內完全代謝，避免因酒精殘留而發生憾事。

精神科醫師段永章指出，酒駕累犯通常存有僥倖心態，以為大量補充水分或睡一覺，體內就沒有酒精殘留，其實喝酒後24小時內，判斷力、專注力、肌肉協調性都會變差，酒駕累犯在心中建置「警報器」觀念，喝酒前預想酒駕後果。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

