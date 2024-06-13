新冠又來！網哀號：比前一次更嚴重　冒7症狀「這樣吃好得快」

▲近日有醫師發現，10個發燒的患者中有8人確診。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者李佳蓉／綜合報導

新冠又回來了！疾管署示警，疫情進入流行期，計畫釋出300萬劑新冠快篩試劑。近日確診人數激增，第一線診所醫師超有感，有不少網友哀號又中了，自覺症狀甚至比第一次確診時嚴重許多、更不舒服，呼籲國人別輕忽。面對病毒侵襲所帶來的痛苦，究竟「吃哪些食物」能降低不適感、恢復得更快？專家也分享懶人包，加速康復。

開業小兒科診所院長柳雱邁醫師12日在粉專表示，他11日跟記者說，最近快篩陽性比例好像有增加的趨勢，但沒有明顯爆量，結果端午節過後，請護理師統計這1、2天發放快篩回報陽性的比例，「哇哩勒，還真的有6、7成欸。」

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不少網友也在臉書上PO出2條線的「中獎紀錄」，崩潰透露自己又確診了「症狀比前次嚴重很多」、「二度確診，爛身體我又要失去我的味覺，都是苦的」、「二確的症狀，比一確的時候還不舒服」、「什麼時代了還確診……暈了」。

▲新冠疫情進入流行期，有不少患者二度確診、甚至更多次。（示意圖／記者李佳蓉攝）

開業耳鼻喉科診所院長陳亮宇醫師建議，有喉嚨痛或喉嚨乾燥等症狀輕微者，可透過多喝水、少講話、用鹽水漱口，或喝冰水、吃冰淇淋舒緩。他解釋，鹽水漱口可將表面細菌沖掉，至於冰冷食物則是因喉嚨發炎會有灼熱感，靠著冰水或冰品可降低神經末梢溫度及神經疼痛訊號；但若有咳嗽症狀，則不建議食用，反而會刺激氣管，咳得更厲害。

反之症狀嚴重者，醫師除了開立藥物外，也會給予喉片、局部消炎噴劑，以改善喉嚨不適症狀。

▲確診該怎麼吃？醫師及營養師分享「靠自己療法」。（示意圖／123RF）

營養師李婉萍曾整理出「確診怎麼吃」終極懶人包：

1.「發燒」飲食重點：發燒最重要在於先補充水分，至少每一小時都要喝水或液體飲品，算法為每15分鐘喝60～120c.c.，確保每3～4小時都有排尿，且尿色呈現淡黃色。因發燒會疲累、吃不下，因此飲食可選擇軟質較好入口的種類，同時要多水，可加入發泡錠飲用。

＊不適合：沒有特別不能吃的。

＊可以吃：固體可以吃豆花、香瓜、哈密瓜，飲品像西瓜汁、葡萄汁、蔓越莓汁、蔬果汁、乳酸飲料都可以。不但補充水分，還有維生素C幫忙康復。

2.「喉嚨痛」飲食重點：在營養學上，吃冰涼食物有助鎮靜消炎，能舒緩喉嚨痛症狀。

＊不適合：喉嚨痛可以吃甜，但不要吃酸，有些人會因刺激胃酸，導致胃酸上湧而加劇喉嚨不適，如柳丁汁就不建議。另外，太熱的熱湯容易燥熱、上火的食物也不要吃，例如堅果類及餅乾。

＊可以吃：冰飲如冰牛奶、冰蜜豆奶、豆漿、菊花茶、椰子水、香蕉牛奶，甜點類可以吃優格、奶酪、冰淇淋、布丁，也可以泡高蛋白粉，覺得不好喝還可以加牛奶。

3.「喉嚨痛＋咳嗽」飲食重點：和喉嚨痛相似，如果加上咳嗽，一樣以降低溫度為主，吃冰涼食物有助降低發炎反應，但仍與單純喉嚨痛有些不同，單純喉嚨痛可吃甜的，但加上咳嗽就不建議。

＊不適合：如果一直在咳嗽，多是感受到呼吸道不暢通、有異物感，含糖甜食就不適合，容易生痰黏住，反而使吞嚥時的異物感更明顯。

＊可以吃：盡量選無糖或少糖的。冷飲如牛奶、無糖或是低糖豆漿、運動飲料、椰子水、香蕉牛奶，奶酪、布丁，也可以泡高蛋白粉，覺得不夠好喝可以加牛奶。

4.「咳嗽＋有痰」飲食重點：有痰時要大量喝水，把痰給咳出來，並盡量避免吃容易再生痰的食物。

＊不適合：除了不要太冰，更不要太甜，糖類會生痰，讓痰源源不絕。主食要小心不要都只吃醣類澱粉，因為醣類裡也有糖，一樣容易生痰。

＊可以吃：正常飲食即可，但蛋白質最好每餐都要吃到，以有攝取到身體復原需要的熱量和營養為主。蛋白質如早餐的水煮蛋、茶葉蛋、荷包蛋、鮪魚蛋餅，午、晚餐常見的便當主食雞腿、排骨、控肉都可以。

5.「疲憊吃不下」飲食重點：想要趕快好，沒有營養真是不行！對於感到疲倦、吃不下的重點就是「先求有吃，願意吃最重要」。熱量、蛋白質是優先考量，強迫身體攝取到熱量營養，口味調得鹹一點、重口味一點都沒關係。

＊不適合：絕對不能不吃！

＊可以吃：因為沒有胃口，這時可以透過菜色變化增加食慾。各式食物換著吃，把澱粉類和蛋白質食物分開搭配，例如中午吃一碗炒飯、下午就喝一碗鱸魚湯。真的吃不下，也可以出動均衡營養品或是高蛋白粉搭配堅果粉等泡飲，都比沒吃好。

6.「覺得喘」飲食重點：若覺得呼吸困難、很喘，體力很不夠，這時就是「油要多、熱量夠」，以能補充體力為主。喘時因為比較沒有體力吃固體食物，提醒要增加油脂攝取，比較不會喘。因此不要只吃稀飯，稀飯加煎荷包蛋會更好，或是絞肉稀飯，吃芝麻糊比燕麥粥好，

＊不適合：注意不要只吃粥或麵包，和咳嗽有痰一樣不能只有醣類的攝取，這樣營養不足。

＊可以吃：堅果類食物如花生湯、芝麻糊、杏仁奶，真的想吃粥或飯，建議選像絞肉粥再淋肉汁或油，晚餐可吃麵加豆腐、魚片（虱目魚、鯛魚等）或五花肉，總之可以選油脂豐富的主食。

7.「味覺異常」怎麼吃？

有些人感覺嘴巴有金屬味不舒服，緩解方式為先不要用金屬容器裝食物吃，可以選木頭、陶瓷材質的餐具；如果嘴巴裡是塑膠味，就可以吃甜一點壓過嘴裡的味道。