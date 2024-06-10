日本爆奪命「食人菌」疫情！恐是有新病原株　疾管署曝台灣監測現況

▲日本近期爆發嚴重「食人菌」疫情。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

日本近期爆發嚴重「食人菌」疫情，從今年1月到現在，才短短的5個月就超過977人因感染A型鏈球菌而罹患鏈球菌毒性休克症候群（STSS）。疾管署指出，今年第1周至第22周，每周A型鏈球菌檢出件數介於22至36件，和近4年趨勢相當，而A型鏈球菌感染個案的增加，可能是有新的病原株的出現。

根據日本《讀賣新聞》的報導，日本2023年共有941人罹患鏈球菌毒性休克症候群，然而2024年光是1月至6月2日就已經出現977例感染案例，創下1999年以現有調查方法統計以來的最高數字。

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疾管署副署長曾淑慧指出，A型鏈球細菌稱為化膿性鏈球菌，是一種beta溶血性革蘭氏陽性細菌，通常透過飛沫和接觸傳播，除感染喉嚨外，A型鏈球菌還會感染皮膚造成膿疱瘡，引發蜂窩性組織炎，若是更深入到筋膜，會造成壞死性筋膜炎，又稱「食肉菌」感染或「噬肉菌」感染，若引起鏈球菌毒性休克症候群，恐導致多個臟器衰竭，進而引發休克死亡。

曾淑慧說，A型鏈球菌感染雖然不屬於法定傳染病，但依據疾管署實驗室傳染病自動通報系統（LARS）監測資料顯示，今年第1周至第22周，每周A型鏈球菌檢出件數介於22至36件，和近4年趨勢相當，另為及早發現新的致病病原株，疾管署也持續針對侵襲性鏈球菌感染個案的菌株做基因定序，以了解主要病原株致病力與傳播力狀況。

曾淑慧提醒，A型鏈球菌感染個案的增加，可能是有新的病原株的出現，也有可能是因為環境改變，有利於病原傳播，如新冠疫情趨緩，放寬防疫措施，人際接觸增加，目前仍須持續監測中。