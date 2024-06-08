左乳潰瘍忍半年！9旬嬤血水浸濕衣服才知罹癌　拳頭大傷口釀感染

▲乳癌老年患者常因為疏於注意，導致就醫時常已發展為較晚期的乳癌。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

高齡90歲的吳阿嬤，半年前發現左胸乳房有一處潰瘍，雖然傷口一直沒好，但因為沒有疼痛感，又不想讓人擔心，就一直沒有向家人提起，直到最近因為她胸口衣服被血水滲濕，才被孫女發現左胸有久久不癒的腫塊，緊急就醫發現左乳有一個拳頭大的潰瘍性傷口，潰爛流血水，且乳頭已變形。

收治個案的台北仁濟院總院長林水龍指出，吳阿嬤高齡又有糖尿病史，且這一個長期開放性傷口已經引發感染問題，隨即安排乳房外科、心臟血管外科以及麻醉科組成手術計畫團隊，將困擾她半年的左乳巨大腫瘤切除，所幸手術過程順利，病人術後恢復良好，端午節前就可出院和家人團聚。

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林水龍說明，隨著癌症篩檢的風氣逐漸推行，被發現罹患乳癌的病人數也大幅成長，雖然乳癌發生越來越年輕化趨勢，但在高齡化社會時代來臨的影響，中高年齡層的乳癌病患也隨之增加。

▲台北仁濟醫院總院長林水龍，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

林水龍指出，老年癌症病人常常會因為患有高血壓、糖尿病、心臟病、高血脂、骨質疏鬆、關節炎、慢性肝炎、甚至是腦血管疾病等等慢性疾病增加治療風險，又因為自覺壽命將盡，擔心病痛折磨、手術不順利等因素而拒絕積極治療。但依據內政部最新資料顯示，國人女性平均壽命已可達83.2 歲，因此高齡癌症病人的照護是必須重視的議題。

臨床觀察顯示，乳癌老年患者常因為疏於注意，導致就醫時常已發展為較晚期的乳癌，林水龍指出，此時治療風險與副作用都會較年輕病患更難處理，不過只要完整的照護計畫下，依舊是可以積極進行治療的疾病。不過也提醒，後續家屬的照顧與支援系統，則是老年癌症病人生活品質的重要關鍵。