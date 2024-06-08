過端午「小心5種蟲」！　被牠咬一口致死率恐達60%

▲被恙蟲叮咬要小心，嚴重恐出現休克、甚至死亡。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

不少人趁著端午節3天連假安排出遊，重症專科醫師黃軒提醒，隨著氣溫越來越熱，在這期間也是各種小蟲最活躍、開始亂竄的季節，因此到郊外時也增加被蚊蟲咬傷的風險，包括蚊子、小黑蚊、跳蚤、禽蟎，恐引發皮膚紅腫癢，尤其要小心別被恙蟲咬到，可能造成高燒、頭痛，甚至休克，若未妥善治療死亡率達60%，提醒大家務必做好防蚊措施。

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▲夏季出遊防蚊液不可少。（示意圖／記者洪巧藍攝）

黃軒醫師在粉專盤點端午節出遊要小心「5種蚊蟲」：

1.蚊子：天氣溼熱特別容易滋生蚊子，一被叮咬就會使皮膚紅腫癢，有些人甚至會產生過敏反應。因此要注意環境清潔與個人防護，可透過穿長袖衣褲、噴防蚊液預防蚊子叮咬。

2.小黑蚊：被小黑蚊叮咬常常會引發劇癢，牠們通常會叮咬你忘了遮蔽的小腿或手肘。切記在戶外活動時，要使用防蚊產品。

3.跳蚤：被跳蚤叮咬，皮膚上會形成紅色凸起的疹子，多顆時會呈現一直線或一圈。記得要保持寵物與家中環境清潔，並遠離雜草與灌木叢。



4.禽蟎：通常與鳥類接觸後才會傳染，被叮咬後造成紅腫癢。除了避免接觸鳥類外，也要妥善清潔鳥巢。

5.恙蟲：被恙蟲叮咬可能引起恙蟲病，表現出高燒、疼痛等症狀，嚴重還會休克。建議在戶外活動時，穿著長袖衣褲，並使用防蚊液。

▲「無痛性焦痂」是被恙蟲咬到的重要特徵。（圖／台北市衛生局提供）

根據疾管署歷年監測資料顯示，台灣全年皆有恙蟲病病例發生，通報數自4～5月開始呈現上升狀態，6～7月達高峰。恙蟲病為經由帶有「立克次體」的恙蟎幼蟲叮咬而感染，其會停留在草叢中，伺機攀附在經過的動物或是人類身上。

一般恙蟲病的潛伏期約9～12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後皮膚會出現紅色斑狀丘疹，遭叮咬處通常會出現「無痛性焦痂」，若未妥善治療，死亡率高達60%，經治療後死亡率則可小於5%。

該如何防蚊蟲？黃軒提醒，在裸露的皮膚上噴灑含有「敵避（DEET）」的防蚊液，並在衣物上噴灑含有苄氯菊酯（百滅寧）的驅蟲劑；在戶外要穿著淺色的長袖衣褲，減少皮膚暴露的機會，此舉也更容易發現附著在身上的蟲蟲；回到家後，也要仔細檢查身體，特別是腋下、腹股溝及腳踝等容易被忽略的部位，避免「引蟲入室」。