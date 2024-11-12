美女醫刺穿子宮害死患者！蒼藍鴿教「1招辨認」波波醫師

▲蒼藍鴿教大眾一招分辨波波醫師。（圖／蒼藍鴿的醫學天地YouTube）

圖文／CTWANT

台北市禾馨新生婦幼診所一名女性醫師劉安潔，去年替女病患進行子宮鏡手術，不慎以器具刺穿子宮與右側髂動脈，導致其大出血不治身亡。7日一審判決出爐，劉女被依《過失致死罪》判處7個月徒刑、緩刑5年，可上訴。劉安潔也被起底，是初代「波波醫師」。「波波醫師」話題延燒，台大醫學系畢業、現任中山醫院主治醫師「蒼藍鴿」吳其穎，先前就曾教大眾一招，如何分辨「波波醫師」。

波波醫師議題已經延燒數十年，網紅醫師蒼藍鴿去年就曾在YouTube頻道分享，在台灣想當醫師有兩種管道，可在台灣念相關科系外，也可以去東歐國家，包含波蘭、匈牙利、捷克念醫學專班，回台灣考過國考，學歷同樣能被承認，但難免會給人有種「走後門」的感覺，社會觀感相對較差。

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蒼藍鴿表示，通常在台灣念醫學系成為醫師的人，都會引以為傲，把在台灣的醫學系經歷寫進去，若是去美國、加拿大、英國等醫學大國就讀醫學系的海歸生，也會如此。不過若是在波蘭、匈牙利、捷克等東歐諸國和西班牙等國家，大部分都會刻意跳過學生時期的經歷，直接從住院醫師經歷開始寫起，蒼藍鴿提醒民眾下次看醫生可以特別留意醫師經歷。蒼藍鴿也強調，凡有規則必有例外，還是要再三確認。

關於波波醫師議題，蒼藍鴿說台灣的醫師，都會經歷「憤世嫉俗」階段，認為自己念書那麼辛苦，卻有一小群人，因為家裡很有錢，就抄捷徑去東歐念醫學系，自然會覺得「為什麼我家不是有錢人，這個世界不公平！」他苦笑說自己也是花了許多時間，走出並接受這件事。

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