8歲弟聽到怪聲！醫一挖…驚見「8腳魔王」猛吸血：捏爆都是卵

記者李佳蓉／採訪報導

台中8歲弟弟一直感覺左耳悶脹，不時出現「沙沙沙怪聲」吵得他睡不著，拖了1週才被爸爸帶到診所，經耳鼻喉科醫師吳昭寬以耳窺鏡向內一探，除了耳屎外，耳道深處還有一堆黑色沙粒，緊接著一隻「8腳魔王」出現在眼前，原來是隻蜱蟲鑽入耳內猛吸血，取出捏爆後滿肚子都是卵。在抽絲剝繭後，推測可能是男童與親戚家的貓咪玩耍引蟲上身。

收治個案的開業耳鼻喉科診所院長吳昭寬醫師接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，該名弟弟不只有耳朵症狀，因身體有微痠疲憊感，家人還以為是感冒導致中耳炎。就診時發現他左外耳道明顯紅腫，以耳窺鏡一看，先是有顆大耳垢塞住，移除後還有一堆黑色沙粒，男童家長卻說最近沒到海邊玩水，不解孩子耳道的沙子從何而來。

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▲蜱蟲在男童耳道中狂吸血，還一邊甩動著8隻腳。（圖／吳昭寬醫師獨家授權提供，下同）

吳昭寬輕柔地撥開沙粒，下秒一個龐然大物突然蹦出，伸出8根爪子瘋狂舞動著，畫面讓人看了爆雞母皮。後續經過麻醉藥浸泡、降低疼痛感，才以顯微器械將這不速之客移除。他說明，這8腳怪蟲是常見於寵物身上的「蜱蟲」，沿著耳垢旁的縫隙鑽入耳道附著吸血，一旁黑色顆粒都是牠的排泄物，而已經吸飽血的蟲體變得又圓又鼓，被取出後還悠哉地散步。

吳昭寬接著說，追問後得知，男童近期曾到親戚家與寵物玩耍，撒嬌的貓咪一直攀附在他的後頸上，推測蜱蟲就是透過此路徑慢慢爬進他耳朵裡「定居」。

什麼是蜱蟲？吳昭寬分析，其為8隻腳的節肢動物，又被稱為扁蝨、壁蝨，大多生長在戶外，以春夏、初秋最為活躍，靠著吸血維生，其中大型哺乳類如貓、狗、人類、鳥類都可能是牠的吸血對象，只要一被纏上就不容易離開，牠會慢慢地吸血，並越吸體積越大，「從小小的吸到整個肚子大到快要爆掉」。

▲吸飽血的蜱蟲體積變大，身體變得又圓又鼓。

吳昭寬表示，蜱蟲一般會躲在人體私密處，如胯下、會陰部、乳房、耳朵或頸後，吸血時會將有倒鉤的口器吸附在皮膚上，同時分泌麻醉物質，使人們被咬時可降低疼痛感而增加吸血時間。不過，蜱蟲一旦在人體待久了，容易引發傳染疾病，如萊姆病、兔熱病及Q熱等，因此後續也追蹤此個案是否有相關感染疾病，所幸經過口服藥物與局部塗抹抗生素，男童恢復得不錯。

該如何避免被蜱蟲盯上？吳昭寬建議，前往戶外草叢時盡量穿長褲、長袖衣物，或噴些驅蚊液，返家後也應盡快換洗掉身上的衣褲；至於有養貓狗的飼主，可稍微翻開寵物的耳朵檢查，一旦發現一顆一顆硬硬的，很可能就是蜱蟲。

疾管署提醒，若發現遭蜱蟲叮咬，應使用鑷子夾住蜱蟲的口器，小心將其摘除，避免口器斷裂殘留於體內，並盡快沐浴更衣，以降低感染機會。