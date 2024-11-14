他照胃鏡驚現「一片片黃色瘤」　醫曝致病因

▲男子的食道有著一片片黃色瘤。（圖／詹宜學醫師授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

一名中年男子工作壓力大、常需應酬喝酒，因上腹疼痛而求診，經腹部超音波檢查出有輕微脂肪肝，照胃鏡除了發現胃食道逆流外，食道更貼著一片片的「黃色瘤」，進一步抽血其總膽固醇、三酸甘油酯數值全超標，確診為高血脂症。肝膽腸胃科醫師詹宜學說明，黃色瘤的出現，往往暗示患者恐合併高血脂症嚴重超標。

詹宜學醫師在粉專衛教指出，黃色瘤是種「黃色的良性腫瘤」，其主要是因吞噬大量「脂肪」的細胞聚集而成，常常出現在患者的眼瞼內側、手肘皮膚、膝蓋、腳跟腱等部位皮膚。他透露，自己每天替患者進行健康檢查，在食道、胃、小腸及大腸等器官黏膜，偶爾也會發現黃色瘤。

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詹宜學示警，當黃色瘤的出現，往往暗示著患者可能合併「高血脂症嚴重超標」，一定要注意檢測血液中脂肪的濃度，同時檢查引起高血脂的原因，如糖尿病、肝病、藥物因素、甲狀腺疾病、代謝疾病、家族遺傳、肥胖或飲酒等，因為高血脂嚴重超標，對人體血管影響是有致命性的，會造成血管硬化、狹窄，甚至阻塞。

▼一旦出現黃色瘤，要小心恐合併「高血脂症嚴重超標」，對血管產生致命性影響。（示意圖／免費圖庫pexels）

詹宜學進一步說明，若阻塞的血管是腦血管，恐出現腦中風；若是心臟血管，可能出現心肌梗塞；若為腎臟血管，可能導致腎臟衰竭而洗腎；若是手腳四肢血管，則會因周邊血管阻塞導致感覺異常、傷口癒合不良；若是內臟器官血管，則可能出現一連串的消化器官疾病，如潰瘍、胰臟炎、缺血性腸炎等等。

詹宜學提醒，除了定期的追蹤檢查外，民眾平時的飲食應遵循少糖、少油、少鹽，並多運動；有些因為遺傳因素而有高血脂的患者，儘管已經對自己相當嚴格，還是無法降低血脂肪，此時就必須搭配藥物治療。