戒酒靠意志力沒用！專家曝腦機轉　酒癮者4成曾酒駕、3成暴力行為

▲台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱（左1）分享戒酒迷思，職棒名人周思齊（右1）一同參與。（圖／衛福部提供）

記者洪巧藍／台北報導

「飲酒可以助眠、長期大量飲酒才會上癮、戒酒可以只靠意志力」這些都是錯誤迷思！衛生福利部去年成立全台首家「台灣戒酒暨酒癮防治中心」，一年來有近千人求助、轉介178人進一步治療。專家分析，諮詢轉介者中，有酒駕紀錄者高達4成、暴力傷人也有3成；而如果實際接受治療，有近9成的個案飲酒頻率或飲酒量下降。

酒防中心成立滿一年，衛福部今日召開「健康台灣好生活！戒酒有醫伴你行」記者會，在國衛院、台灣精神醫學會、社團法人台灣成癮學會、台灣肝臟研究學會、18家酒癮醫療深耕計畫醫療機構等一同參與，還有「亞洲選球王」職棒名人周思齊、戒酒見證者也出席活動。

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酒防中心主任、馬偕醫院精神醫學部資深主治醫師方俊凱表示，目前酒防中心透過專線、LINE、臉書等多元服務管道，由專業人員以一對一的諮詢、篩檢、衛教及轉介服務，促進社區中的酒癮者及其家屬及早自我察覺，及時接受治療，減少酒精對於健康的傷害。分析求助民眾來自於全台各地，又以六都較多，近期也發現離島澎湖也有人和酒防中心聯繫。

▲台灣戒酒暨酒癮防治中心週年記者會暨深耕計畫成果發表會。（圖／衛福部提供）

根據酒防中心截至今(113)年9月底的統計資料顯示，接受諮詢、轉介醫療的民眾中，有酒駕紀錄者達4成3、暴力傷人約3成，且有2成多的人有自殺意念。

酒癮是大腦慢性疾病！方俊凱指出，戒酒最大的迷思就是以為戒酒可以靠意志力，其實是控制不住的，因為意志力和喝酒慾望在大腦中控制機轉不同，得用很多其他做法來改變，例如藥物、心理師諮商、行為模式調整、團體治療或長時間照顧住院機構等各種管道。

國衛院副院長陳為堅則提到「二手酒害」，根據107年全國物質使用調查發現，每100個年輕成人中，就有約4人曾受過飲酒者帶來的二手酒害。研究也發現，這些酒害的來源以家庭成員、陌生人及朋友為主。18-24歲中有六成二手酒害的來源為父母，25-29歲中有三分之一來源為陌生人。這些酒害經驗對生活品質有可觀的影響，研究團隊發現，曾受過心理方面二手酒害者，生活品質顯著降低。

衛福部長邱泰源表示，全台141家酒癮治療機構，衛福部補助醫療機構建立院內跨科別、社政、法務等跨體系轉院機制，去年委託馬偕醫院成立酒癮防治中心，由專業團隊與多元管道提供民眾酒癮衛教諮詢，增進對問題飲酒的認知；對於有酒癮治療需求民眾，也補助每人每年有4萬元治療費用，降低家庭經濟負擔。