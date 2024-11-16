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婦「肝膿瘍」竟意外發現大腸癌！醫示警「1狀況」罹癌比例增加

大腸,大腸癌,大腸癌篩檢。（圖／達志／示意圖）

▲醫師提醒，得到克雷伯氏肺炎桿菌引起化膿性肝膿瘍的病人，有很高的比例帶有大腸病變。（圖／北榮提供）

記者趙于婷／台北報導

一名69歲女士因持續發燒以及食慾不振，電腦斷層檢查診斷出「肝膿瘍」，細菌培養是「克雷伯氏肺炎桿菌」，感染控制後建議進行大腸鏡的檢查，竟發現有早期的大腸癌。對此，台北榮總研究團隊警告，研究發現，得到克雷伯氏肺炎桿菌引起「化膿性肝膿瘍」的病人，有很高的比例帶有大腸病變。

北榮過去13年共有112位化膿性肝膿瘍的病人接受完整的大腸鏡檢查，其中有45位（40.2%）病人發現有大腸腺瘤性息肉，12位（10.7%）病人發現有大腸癌，大腸病變的比例相當高。

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北榮感染科林邑璁主任說明，克雷伯氏肺炎桿菌引起的化膿性肝膿瘍是台灣很常見的地方性疾病，西方國家的肝膿瘍多是由於膽道病變所引起，但東亞國家盛行具有高毒性的克雷伯氏肺炎桿菌造成的肝膿瘍，有關疾病發生的機轉，目前認為是在腸道移生的克雷伯氏肺炎桿菌，移行至肝臟造成化膿性的病變，造成許多不具有肝膽病變的人得到肝膿瘍。

北榮克雷伯氏肺炎桿菌引起的化膿性肝膿瘍接受大腸鏡檢查的比例逐年增加。（圖／北榮提供）

▲北榮克雷伯氏肺炎桿菌引起的化膿性肝膿瘍，接受大腸鏡檢查的比例逐年增加。（圖／北榮提供）

至於此病和大腸癌或腺瘤性息肉有高度關聯的原因，林邑璁推測，可能是肝膿瘍的病人腸道中可能潛在有異常，才會使得腸道移生的細菌移行至肝臟，因此在感染急性期治療病況穩定後，會將每位化膿性肝膿瘍的病人轉診給腸胃科醫師進行大腸鏡的檢查，查看是否有大腸黏膜的病灶。

大腸內的腺瘤性息肉是癌前病變，如果未及時切除，有可能轉化為大腸癌，其中年紀超過50歲以上為發現有大腸腺瘤性息肉或大腸癌的唯一獨立危險因子。林邑璁呼籲，感染化膿性肝膿瘍的病人，特別是年齡大的病人，務必接受大腸鏡的檢查。而這項研究成果已於113年美國感染症醫學會的年會發表。

北榮近年來肝膿瘍病人接受大腸鏡檢查的比例越來越高，2023年已達到7成。林邑璁呼籲，感染化膿性肝膿瘍的病人，特別是年紀大的人務必接受大腸鏡的檢查，希望能夠藉此早期發現癌症或是早期切除腺瘤性息肉。

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關鍵字： 肝膿瘍 大腸癌 癌症

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