婦「肝膿瘍」竟意外發現大腸癌！醫示警「1狀況」罹癌比例增加

▲醫師提醒，得到克雷伯氏肺炎桿菌引起化膿性肝膿瘍的病人，有很高的比例帶有大腸病變。（圖／北榮提供）

記者趙于婷／台北報導

一名69歲女士因持續發燒以及食慾不振，電腦斷層檢查診斷出「肝膿瘍」，細菌培養是「克雷伯氏肺炎桿菌」，感染控制後建議進行大腸鏡的檢查，竟發現有早期的大腸癌。對此，台北榮總研究團隊警告，研究發現，得到克雷伯氏肺炎桿菌引起「化膿性肝膿瘍」的病人，有很高的比例帶有大腸病變。

北榮過去13年共有112位化膿性肝膿瘍的病人接受完整的大腸鏡檢查，其中有45位（40.2%）病人發現有大腸腺瘤性息肉，12位（10.7%）病人發現有大腸癌，大腸病變的比例相當高。

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北榮感染科林邑璁主任說明，克雷伯氏肺炎桿菌引起的化膿性肝膿瘍是台灣很常見的地方性疾病，西方國家的肝膿瘍多是由於膽道病變所引起，但東亞國家盛行具有高毒性的克雷伯氏肺炎桿菌造成的肝膿瘍，有關疾病發生的機轉，目前認為是在腸道移生的克雷伯氏肺炎桿菌，移行至肝臟造成化膿性的病變，造成許多不具有肝膽病變的人得到肝膿瘍。

▲北榮克雷伯氏肺炎桿菌引起的化膿性肝膿瘍，接受大腸鏡檢查的比例逐年增加。（圖／北榮提供）

至於此病和大腸癌或腺瘤性息肉有高度關聯的原因，林邑璁推測，可能是肝膿瘍的病人腸道中可能潛在有異常，才會使得腸道移生的細菌移行至肝臟，因此在感染急性期治療病況穩定後，會將每位化膿性肝膿瘍的病人轉診給腸胃科醫師進行大腸鏡的檢查，查看是否有大腸黏膜的病灶。

大腸內的腺瘤性息肉是癌前病變，如果未及時切除，有可能轉化為大腸癌，其中年紀超過50歲以上為發現有大腸腺瘤性息肉或大腸癌的唯一獨立危險因子。林邑璁呼籲，感染化膿性肝膿瘍的病人，特別是年齡大的病人，務必接受大腸鏡的檢查。而這項研究成果已於113年美國感染症醫學會的年會發表。

北榮近年來肝膿瘍病人接受大腸鏡檢查的比例越來越高，2023年已達到7成。林邑璁呼籲，感染化膿性肝膿瘍的病人，特別是年紀大的人務必接受大腸鏡的檢查，希望能夠藉此早期發現癌症或是早期切除腺瘤性息肉。