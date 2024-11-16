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吃檳榔不只致癌！醫列「7大危害」：恐害下一代罹「代謝症候群」

檳榔,口腔癌,掉牙,牙周病。（圖／達志／示意圖）

▲檳榔已被證實為第一級人類致癌物。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

檳榔已被證實為第一級人類致癌物，專業牙醫師指出，根據臨床觀察，長期嚼檳榔是口腔牙齒的一大殺手，可能導致「牙裂、牙周病、痛覺麻痺、口腔炎黏膜纖維化、糖尿病等慢性病、癌症、下一代罹患代謝症候群」等7大危害。

台大醫院牙科部兼任主治醫師、顯微根管治療醫師張添皓指出，檳榔裡的粗纖維和石灰顆粒會不斷摩擦牙齒，造成嚴重磨損，讓咀嚼變得困難，甚至導致牙齒裂開，也就是說，長期嚼檳榔不僅會磨損牙齒的琺瑯質，還可能讓牙髓壞死，牙齦發炎，最終只能拔牙。

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而檳榔的成分也會破壞牙齒周圍的組織，導致牙周病的發生率增加。張添皓醫師說，牙齦出血、口臭、吞嚥困難等問題很常見，這些症狀讓日常生活變得很不方便，而且檳榔還有麻痺的效果，會掩蓋口腔疾病的疼痛，讓患者錯過治療的好時機。

最嚴重的是，檳榔早就被國際癌症研究機構列為一級致癌物，會增加口腔癌、食道癌、咽喉癌和肝癌的風險，即使戒掉檳榔，罹患口腔癌的風險還是會持續很多年。

張添皓醫師也提到，除了癌症風險外，嚼檳榔還會增加罹患糖尿病、高血糖和代謝症候群的機率，且檳榔中的致癌物還可能通過男性的Y染色體影響下一代，增加孩子得代謝症候群的風險，如果孕婦嚼檳榔，還可能導致流產或早產。

張添皓醫師提醒，除了要早戒檳榔，更要重視口腔癌篩檢，建議30歲以上有嚼檳榔（含已戒）或吸菸民眾、及18歲以上至未滿30歲嚼檳榔（含已戒）原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。

牙醫師提醒吃檳榔健康風險。（圖／張添皓醫師提供）

▲牙醫師示警吃檳榔的健康危害。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）

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關鍵字： 牙醫 張添皓 檳榔 口腔癌

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