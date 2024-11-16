男性逾50歲危機！健檢數據驚曝「近6成攝護腺肥大」病情易拖延

▲男性隨年齡增長，逐漸出現攝護腺問題，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

台灣將步入超高齡化社會，攝護腺健康成男性不可忽視的隱藏危機。有健檢機構分析5年數據，50歲以上男性受檢者逼近6成有攝護腺肥大問題。醫師提醒，攝護腺疾病早期多數無症狀，即便是良性攝護腺增生，也可能長時間未被發現，等到出現明顯症狀才就診，病情往往已進入較為嚴重的階段，甚至演變為攝護腺癌。

據衛福部統計資料顯示，攝護腺癌連續5年在十大癌症發生率排行第4，近期每年新增病例數超過6,000例。攝護腺問題不僅限於癌症，50歲以上男性約5成有良性攝護腺增生（BPH，俗稱攝護腺肥大）問題，且比例隨年齡增長顯著提升。

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美兆健康管理機構分析近5年數據，50歲以上男性受檢者逼近6成有攝護腺肥大問題，差不多10人就有6人有攝護腺增生狀況，顯示實際檢測發現問題的比例更高。

美兆泌尿科專科醫師施冠偉指出，攝護腺是男性泌尿系統的重要器官，位於骨盆腔的最底部，負責分泌部分精液，並有助於生殖健康。而一旦攝護腺開始增大，會壓迫膀胱與尿道，導致排尿困難、頻尿等不適症狀。實際上，攝護腺疾病早期多數情況下是無症狀的，即便是良性攝護腺增生，也可能長時間未被發現。

施冠偉指出，台灣男性對於這類問題缺乏足夠的關注，許多病患等到出現明顯症狀才就診，病情往往已進入較為嚴重的階段，甚至可能演變成更危險的攝護腺癌，這正是為何定期檢測顯得格外重要。

攝護腺疾病的治療選擇會根據病情的輕重程度進行調整，施冠偉說明，攝護腺肥大輕度患者可透過藥物以緩解症狀；若增生較為嚴重，則可採取微創手術治療。至於攝護腺癌會根據受檢者的年紀與狀況及癌症分期，可以考慮選擇性觀察、放射治療、根治性手術、化療等，都有相當程度的治癒率。

關鍵在於早期診斷，越早發現病灶，治療效果越好。施冠偉建議，攝護腺相關檢查有影像、血液、直腸指診等3類，屬於50歲以上可定期檢查，但若有家族病史的男性，可將定期檢查的時間提早到40～45歲間。