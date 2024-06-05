男大生得糖尿病！醫一問「每天吃什麼」秒懂　外顯5症狀小心了

圖、文／周建安醫師

北部一名身高173公分、體重110公斤的19歲男大生，從小到大沒瘦過，原本只是為了減重求診，卻意外發現血糖超高，糖化血色素（HbA1c）達到9，血脂、尿酸和肝功能也都不正常。深入了解後發現，他每天吃速食，份量是一般人的2倍，每天喝全糖飲料、不喝水，再加上繁重的課業壓力，幾乎不運動，最終導致糖尿病。

糖尿病不再是老人的專利，透過男大生的經歷警示著不良的生活方式和飲食習慣恐致嚴重的健康問題。而藉由改善飲食和增加運動，能有效地降低患糖尿病的風險。

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▲糖尿病友實例：年輕就是本錢？錯誤的生活習慣、糟糕的飲食型態，恐導致提早確診糖尿病！

我有糖尿病嗎？糖尿病必知5指標

．血糖：指食物代謝後產生的葡萄糖，正常範圍內的血糖是人體主要能量來源。

．空腹血糖：至少空腹8小時後的血糖水平，是最常用的檢驗指標。

．糖化血色素（HbA1c）：反映過去3～4個月內的血糖控制情況。

．胰島素：胰臟製造的荷爾蒙，幫助血液中的葡萄糖進入細胞，被用作能量。

．胰島素阻抗：細胞對胰島素反應不佳，導致血糖無法進入細胞，長期下來會發展成糖尿病。

▲糖尿病的診斷標準及監測指標：除了「空腹血糖」之外，還有「糖化血色素」、「胰島素阻抗」。

糖尿病外顯5症狀，有這些徵兆要警覺！

．黑色棘皮症：皮膚皺褶處如脖子、腋下變黑變厚，是胰島素阻抗的標誌。

．三多症狀：吃多、喝多、尿多。血糖上升，身體排糖過程中也會排出大量水分，導致口渴。

．疲憊：血糖過高導致能量不足，身體感到疲勞倦怠。

．體重下降：高血糖引起的脫水導致體重快速下降。

．傷口難癒合：高血糖使免疫細胞無法有效到達傷口，容易感染。

▲糖尿病暗藏的5大症狀，你中了幾項？

增加罹患糖尿病機率的5大危險因子

．不良飲食習慣與肥胖：高糖、高脂肪和高熱量的食物增加血糖水平。

．缺乏運動：運動不足會降低胰島素敏感性，導致血糖升高。

．遺傳因素：家族有糖尿病病史，個人罹患風險增加。

．壓力與荷爾蒙：壓力引發荷爾蒙變化，增加胰島素需求。

．環境因素：環境荷爾蒙可能影響胰島素分泌功能。

▲糖尿病患者出現「胰島素阻抗」的5大肇因。

為什麼會產生胰島素阻抗？

1.高糖、高油脂、加工食品會刺激更多胰島素分泌

2.運動量減少，降低胰島素敏感度，同時減少體内葡萄糖的利用率

3.遺傳病史會增加罹患糖尿病風險

4.壓力造成身體對於胰島素需求增加，提升胰島素阻抗風險

5.環境荷爾蒙造成胰島素分泌功能紊亂

▲當胰島素阻抗發生時作用如上：糖尿病前期的惡循環。

改變飲食作息，有效降低糖尿病風險

「初階」解決方法：

－含糖飲料換成無糖茶

－減少精緻碳水、加工食品

－飯後走動15～20分鐘

－每日喝2000c.c.的水

－找出壓力源

「進階」解決方法：

－蛋白質豐富的甜食優先

－選擇低GI食物和原型食物，增加膳食纖維比例

－每週運動至少5天，每次30分鐘

－尋找適合的運動方式，如慢跑、騎行、游泳

－找出專屬的舒壓方式，如踏青、冥想、唱歌等

本文經授權轉自：初日診所《糖尿病正在年輕化？醫師呼籲：飲食作息需改變！》