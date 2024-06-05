缺鋅恐掉髮不舉！　專家「1杯鹽水」秒自測

▲想要知道自己體內是否缺鋅，專家傳授1招「喝食鹽水」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

身體一旦缺乏礦物質鋅，不只會掉髮、勃起障礙、發育不良，還可能產生指甲異常和免疫力低下的問題。該如何知道自己是否缺鋅？食養生機專家王明勇老師分享「1招自我檢測」，只要將3個挖耳勺量的食鹽加入水中飲用，若喝起來和「一般水沒兩樣」，即可能代表體內鋅不足。他建議攝取牡蠣，並和雞蛋、青椒一起吃，能提高吸收效率。

王明勇老師在粉專《王明勇的健康三好生活》衛教說明，缺鋅可能造成味覺障礙、免疫力低及皮膚指甲異常等問題，因鋅肩負活化味蕾功能的重責大任，若是體內鋅含量不足，恐引起味覺障礙、食之無味。此外，因免疫細胞需要靠鋅來活化，鋅不足易降低免疫力，提高感染肺炎、流感、感冒等疾病風險，尤其冬天會更加嚴重。

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王明勇接著說，皮膚、黏膜和指甲也需要靠鋅來維持健康，若沒有其他疾病，卻有皮膚搔癢、慢性濕疹、指甲異常等情況，可能是鋅不足所造成。鋅不足還會引起掉髮、勃起障礙和小朋友發育不良，部分慢性疲勞也可能與鋅不足有關。此外，鋅也具備調整荷爾蒙分泌的作用，若是缺鋅，小心影響荷爾蒙分泌。

▲食鹽水可測是否缺鋅，若出現味覺障礙代表體內鋅不足。（示意圖／記者周姈姈攝）

事實上，不只是鋅，營養師彭逸珊曾在粉專《愛健康營養師 珊珊》提醒男生「最缺5大營養素」，短期內雖不會有明顯感受，「但等到有狀況出現時卻不一定可以補救」，因此希望國人靠著日常飲食把營養素補回來：

1.維生素E

幫助抗氧化、減少自由基產生、增進皮膚與血球健康。一旦缺乏恐導致肌肉無力、溶血性貧血等情況。

食物來源：酪梨、橄欖油、杏仁、菠菜

2.鈣質

與骨骼健康、凝血功能、肌肉與心臟正常收縮、神經感應性有關。缺乏可能引發骨質疏鬆、抽筋、心情煩躁、指甲脆弱等。

食物來源：鮮奶、小魚乾、黑芝麻、莧菜、豆乾

3.鎂

有助維持醣類正常代謝，心臟／肌肉及神經正常功能。若缺乏可能容易睡不著、心情憂鬱、容易疲勞、記憶力下滑。

食物來源：腰果、菠菜、香蕉、鮭魚

4.膳食纖維

促進腸胃蠕動、幫助糞便排出。若少了膳食纖維可能造成便秘，增加罹患憩室炎與大腸癌風險。

食物來源：蔬菜、水果、未精緻穀類

5.維生素B2

能維持能量正常代謝及皮膚健康。少了它恐出現口角炎、舌炎、脂漏性皮膚炎與畏光等情形。

食物來源：鮮乳、未精緻穀類、肉類、綠色蔬菜等