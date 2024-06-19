▲擺脫惡視力！德國高階白內障科技助攻，近視、遠視、老花一次解決。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

白內障不再只是老年人的疾病！醫師在臨床上就發現許多20到30歲的年輕患者，因數位科技的日益普及，長時間花在電子螢幕前，藍光等光害讓白內障提早報到。根據最新健保資料統計，109年確診白內障的患者高達110萬人，比10年前高出約4倍，而且有年輕化的趨勢。白內障雖不可逆但可以根治，如果放著不管恐怕造成永久失明，而德國最新白內障科技可大大提升白內障手術的精準性和安全性。

▲▼ 台北諾貝爾眼科執行院長胡自得分享，過去就碰過很多20到30歲確診白內障的患者，有一些族群是長期使用3C所導致 。（圖／記者鄭遠龍攝/品牌提供）

白內障是一種「不痛」、「不癢」的漸進式的視力減退，這種視力減退的速度因人而異。若白內障持續惡化，天然水晶體會從透明轉為淡黃色或白色，嚴重時可能全盲。過去造成白內障的主要原因會有4種，包括老化、外傷、代謝性白內障如：糖尿病、甲狀腺疾病等間接使眼部代謝能力下降引發，以及先天性白內障，像是遺傳、染色體異常等，皆可能造成胚胎晶狀體的生長障礙，進而形成先天性白內障。

而近年隨著3C普及，民眾接觸 3C 產品的時間增加，長時間用眼與藍光刺激下使得白內障有年輕化的趨勢，臨床發現越來越多患者在30多歲罹患白內障。台北諾貝爾眼科執行院長胡自得分享，「過去就碰過很多20到30歲確診白內障的患者，曾經有科技業的工程師來求醫，因上班長時間盯著電腦，休息時間滑手機也是盯著螢幕，長時間在藍光的刺激下，就出現白內障的症狀！」同時提醒，如果視線模糊或時常覺得刺眼就要特別注意，這就是水晶體對你發出的警訊。

▲▼ 有眼科專門醫療院所導入德國高階白內障科技，大幅提升白內障手術的安全性。（圖／記者鄭遠龍攝）

白內障的唯一治療方式就是更換人工水晶體，過去的傳統手術是屬於大傷口將白內障放到一定的硬度擠出，而超音波晶體乳化術這是目前主流的白內障手術方式，屬於微創小傷口，大小已可控制在2-3毫米之間。民眾對於高品質治療需求提升，現在德國高階白內障科技更精準治療、安全性再提高，還可以跟醫師討論自費飛秒雷射前置輔助，將水晶體分割後再乳化，恢復速度，比過去傳統手術的大傷口來的快，手術過程中只需以局部麻醉藥水點眼睛，不需缝線縫合，大約15分鐘左右就可以回家休息。

▲▼諾貝爾眼科機構總院長張朝凱分享，整套德國高階白內障科技整合許多包括AI智能導航系統，及散光軸度定位等高階技術 。（圖／記者鄭遠龍攝/品牌提供）

引進此項技術的諾貝爾眼科機構總院長張朝凱總說：「德國最先進的白內障科技大幅提升白內障手術本身的精準度跟它的安全性！整套德國精密儀器從術前檢查可以精準測量水晶體度數，術中使用德國高階手術顯微鏡，是一個全景、高解析的光學設備有助於醫師正確置放人工水晶體，再使用白內障超音波晶體乳化儀穩壓狀態，減少眼睛的傷害不適，吸取出混濁的水晶體後，再植入德國人工水晶體，搭配德國AI智能導航系統，智能中心定位跟散光軸導航，讓水晶體置放更精準，能夠精準改善散光、老花問題，提升術後視力品質。」

隨著科技的進步，德國白內障科技已成為醫師得力助手，醫師也提醒，台灣造成失明的病因第一名就是白內障所導致，不要等到水晶體變得太熟很硬才要治療，開刀風險也會增加。需盡速尋找專業的眼科醫師或諮詢有德國白內障設備認證中心之醫療院所進行詳細檢查。