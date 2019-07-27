不爽喊綽號！12星座「突然叫你全名」背後目的曝…OO準備要分手



▲想知道朋友或另一半突然叫你全名時到底要幹嘛嗎？（圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

為了增加親切感，拉近彼此距離，或是方便稱呼，都會叫朋友或另一半名字的後兩個字或綽號，而不是連名帶姓的叫，又或者是直接幫對方取一個叫起來順口又親密的小名。生活中，突然被人叫全名，是否會覺得不習慣？也會猜測他們想要做什麼，大陸占星網站《星座屋》為網友們分析，12星座叫你全名時「背後真正目的」？



1.牡羊座：

喜歡開玩笑，和好朋友在一起打打鬧鬧的牡羊，也很愛幫朋友亂取綽號，如果你哪天突然被他叫全名，肯定是你惹毛他了，準備嚴肅的對你發脾氣，皮得繃緊一點。



2.金牛座

突然被金牛朋友叫全名，千萬別太訝異，也不用擔心彼此間是否已出現誤會，又或者是衝突一觸即發？想多了，其實只是他們好久沒叫你全名，覺得有點生疏，因此叫一下藉此回味。



3.雙子座

面對雙子多變的心情，你的情緒也有如洗了三溫暖，他可能上一秒還很開心，下一秒就不爽了，明明才剛開過玩笑，就突然不理不睬。你得習慣他們的「猜不透」，突然叫你全名，可能也沒什麼具體理由，單純「叫爽的」。



▲當巨蟹叫你全名時，就是有心事想和你說啦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

4.巨蟹座

對於不安全感很重的巨蟹座，很需要存在感，他們對人際關係的處理總是小心翼翼。一旦聽到巨蟹好友叫你全名，一定是有很不為人知的心事想和你傾訴，你要做的就是耐心傾聽就夠了。



5.獅子座

獅子座平時表現的強勢、控制慾強，所以當獅子朋友叫你全名時，你應該沒什麼感覺，因為他們平時就愛叫人全名，即使是閨蜜或親密愛人也是如此。

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6.處女座

以處女座處事態度謹慎小心的個性，如果不夠親密，是不會輕易以小名稱呼你的；若很長時間都以暱稱相稱，卻突然叫你全名了，要小心！他不是要跟你告白，而是要跟你分手了。



7.天秤座

喜歡以親密小名稱呼朋友的天秤座，藉此拉近彼此的關係，若你的天秤朋友突然連名帶姓的叫你，代表兩人的距離漸漸遠了，可能是失聯太久，或者相處上出現誤會，需要好好聊聊。



▲天蠍壓力大時就會順口的「連名帶姓」的稱呼你。（示意圖／本報資料照）



8.天蠍座

天蠍因為心門不容易打開，因此真心好友不多，更別說有興趣走入別人內心世界。如果你的天蠍朋友突然用全名叫你，可能只是最近壓力太大，順口就連名帶姓的叫了。

9.射手座

射手座叫人的名字是很看心情的！好的時候任何肉麻暱稱都會脫口而出，心情不好，叫全名等同「沒有情感的暱稱」。但沒關係，他們情緒來得快去得也快，過陣子就好了。



10.摩羯座

摩羯習慣叫人全名，除非是關係特好的朋友，才會以綽號相稱。若有天你的摩羯好友突然叫你全名，不用太緊張，就只是叫習慣罷了。

11.水瓶座

愛為朋友取暱稱的水瓶，聽起來就是各種親密，如果某天連名帶姓的叫你，肯定是兩人關係已出現變化，但也不到絕交地步，只要仔細挖掘問題癥結點，就能找到兩人「變淡了」的關鍵。

12.雙魚座

雙魚都會為喜歡的人取小名，叫起來特別親切，如果突然叫你全名，代表兩人間一定出現誤會，只是他們不願意直說，以叫你全名希望你能察覺到異狀，進而幫助兩人脫離尷尬氛圍。