每天衝刺2分鐘！內臟脂肪減13%　醫：心臟終於能呼吸了

▲樓梯,運動。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲每天花2分鐘衝刺樓梯，有助於減少內臟脂肪。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

想要減重不用再勉強自己上健身房！減重醫師蕭捷健分享，一項研究發現，只要「像被債主追一樣」，衝刺爬樓梯到4樓，每週爬4天、每天分散爬6次，一天只花2分鐘，在12週後以電腦斷層一掃，其內臟脂肪有望減少13%、心外膜脂肪也變薄了，「你的心臟現在終於可以呼吸了」。

蕭捷健醫師在粉專發文寫下，近來有感台灣人的生活就是一個「移動式板凳」，坐捷運、坐辦公室、坐著吃路邊攤。想要降低內臟脂肪，他分享一項針對BMI超標的肥胖成人所進行的實驗，受試者每趟花22秒爬4層樓，每天分散爬6次、每週爬4天，一天只要2分鐘，執行12週後內臟脂肪減少13%、腹部內臟脂肪顯著縮小，這就是為何很多人明明體重沒變，肚子卻變小了。

不只如此，蕭捷健說，研究也發現衝刺12週後，包在心臟外的那層「心外膜脂肪」變薄了，「你的心臟每天在幫你跳動，結果你送它一件厚度減少15%的豬油羽絨衣，你的心臟現在終於可以呼吸了。」

心痛,心絞痛,心臟病。（圖／達志／示意圖）

▲運動顧心臟，不如從今天開始試試看。（示意圖／達志）

代謝變跑車效率增　脫掉心臟「豬油衣」

蕭捷健解釋，22秒衝刺能增加氨基酸燃脂效率，液相層析質譜儀分析發現，運動會啟動體內的代謝路徑校正，讓原本罷工的氨基酸重新上工。而在肥胖、胰島素阻抗或第二型糖尿病族群體內，BCAA（支鏈氨基酸）濃度通常偏高且代謝慢，但靠著22秒的衝刺運動，有助於代謝系統效率提升，從發財車變成跑車。

蕭捷健強調，22秒的樓梯衝刺不僅是為了身材，更是為了心臟健康。所以上班時別再擠電梯了，衝上去「你的心臟剛剛脫掉了一件豬油背心」。

