「12月到1月」成心肌梗塞死亡高峰　醫揭5地雷：低溫嚴防血栓發生

▲跨年大餐加上低溫等因素，常導致心臟超載，每年12月到1月成心肌梗塞死亡高峰。（圖／記者李毓康攝）

記者邱俊吉／綜合報導

許多民眾今早起床可能都感到氣溫驟降，根據中央氣象署預報，今晚還會更冷。醫師指出，多國醫療統計顯示，12月與1月是心肌梗塞死亡率最高的月份，除了天冷之外，飲食過量、睡眠被切碎、情緒壓力、自行停藥等問題在這段期間也經常出現，心臟承受全年強度最高的「壓力測試」，才導致不少悲劇發生。

胸腔暨重症醫師黃軒今於臉書分享，每年聖誕到跨年後，是心肌梗塞死亡率的高峰期，關鍵不在單一因素，而是「冷、油+酒、壓力、失眠、停藥」這5大地雷在短時間內同時引爆，多重風險疊加，造成身體難以負荷。

首先是冬季低溫，會啟動交感神經，使血管收縮、血壓上升，這對健康族群影響有限，但本身如有高血壓、動脈硬化、糖尿病，或心臟病、中風病史，會容易形成血栓，風險遽增。

此外，節慶飲食往往同時出現高鹽、高脂與大量酒精，短時間內可能造成血壓飆升、心跳不規則與血液黏稠度上升，這對冠狀動脈來說是一場「完美風暴」，若再加上晚睡、熬夜或補眠失敗，壓力荷爾蒙長時間偏高，心臟更無法休息。

黃軒指出，臨床更令人擔憂的是節日期間常見自行停藥，因為民眾常以為少吃幾天降血壓藥、抗血小板藥等心臟用藥無妨，卻可能提高血栓等風險，心肌梗塞往往因此突然發生。

假日的情緒壓力同樣不可忽視。黃軒寫道，過節未必人人愉快，若產生家庭衝突、孤獨感或財務焦慮，壓力可能比上班更高，反而使心血管事件發生機率上升。

黃軒提醒，12月到1月，是一年中少數5大地雷可能同時出現的時段，民眾要盡量避免踩雷，以防心臟連續被推向極限，終將承受不住。