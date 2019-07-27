下雨打「野戰」！男噴屎30次...馬桶全血　醫驚見「蠕動吻仔魚」猛鑽



▲「激戰」後狂拉肚子，男子虛脫無力送醫，驚見肚子蠕動噁蟲。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導



恐怖病源無所不在，出門玩更要小心！一名30多歲男子和朋友「野戰」打漆彈，打完上半場竟下起午後雷陣雨，淋雨激戰後全身泥巴、衣鞋也濕透，於是他脫掉鞋襪在戶外走走後更衣返家。當晚開始感冒，腳上起紅疹卻不予理會，直到第3、第4天，患部痛到爆，且開始狂發肚子30次「馬桶都是血」才掛急診，醫師大腸鏡一照卻驚呆了。



孩童時喜歡玩沙，長大後男生喜歡野外戰爭遊戲。肝膽腸胃科醫師張振榕在《媽媽好神》節目中分享，曾遇一名30多歲身材高壯的保全，和朋友相約野外打漆彈，打完上半場後竟下起午後雷陣雨，因顧慮打漆彈費用高，因此冒雨激戰，玩完後全身泥巴，衣服鞋子都濕透，結束後就把鞋襪脫掉「晾腳」並在野外走走。返家後他開始感冒，洗澡時發現腳上冒出一點一點小紅疹，除了刺痛還有點癢，但卻不理會。



▲男子一連拉了好幾天，天天狂噴2～30次，發現馬桶都是血才就醫。（示意圖／記者許力方攝）

到了第3、第4天，男子患部痛得誇張，還開始拉肚子，一天狂噴2～30次，但卻自以為身體硬朗還撐得住不就醫，只向公司請了假，但在家一整天即使不進食也照拉。狀況進入第5天，發現情況不對，馬桶裡都是「暗紅色的血」嚇到趕緊就醫。

張振榕說，男子白血球飆到1萬6/ul（正常人1萬～1萬1/ul），腸胃道嚴重感染急收住院，但施打抗生素都沒用仍每天照拉30次，直到做大腸鏡才發現原因。一般大腸為粉紅色，但他的腸道裡驚見一條一條「蠕動魩仔魚」的物體，「超級無敵噁心」，以夾子取出化驗結果是得了「鉤蟲」。

請繼續往下閱讀...



▲醫師照大腸鏡發現一條一條「蠕動魩仔魚」，直呼「超級無敵噁心」。（圖／截自《醫師好辣》Youtube）

張振榕解釋，台灣與東南亞皆為鉤蟲流行區，一般會從土壤鑽進腳底皮膚，男子腳上紅點點即為被鉤蟲幼蟲鑽入，又稱為「幼蟲移行症」。也因為收治太多這種病人，他從來不讓孩子光著腳在草地上走。鉤蟲會在皮膚裡打通道再鑽入微血管中，經過循環進到肺部，咳嗽吞到腸子即中鏢，但也提醒民眾不必過度恐慌，想要接觸大自然，穿鞋子就好了。