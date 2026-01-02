男病人嗨喊「有在減重」血壓真降了！醫一問成果秒愣

▲男患者減重減了500公克「感覺血壓進步了」。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

減重確實有助於控制血壓，但對於「減多少」才算有成效，每個人認知不同。心臟內科醫師陳冠任分享診間趣事，一名49歲男患者看診時興奮分享自己「有在減重」，感覺血壓也跟著進步了，怎料一追問減了多少，對方吐出的真實數字，讓門診中的醫護人員嘴角差點失守了。

新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任在個人臉書提到，跨年夜診時遇到一名回診拿藥的大哥，開完處方後他忽然充滿期待地問了一句，「陳醫師，請問一下喔，減重是不是血壓也會改善啊？」醫師立刻給予肯定答覆，並反問，「你有在減重啊？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

患者聽完信心滿滿，表示自己真的有在減，而且「感覺血壓真的有進步」。身為醫師，聽到患者願意為了健康而努力，陳冠任感到欣慰，於是追問，「那很好啊，你目前大概減了多少？」此時對方停頓了一下，語帶保留地說，「嗯⋯大概5⋯」，陳冠任直覺反應是5公斤，心想成效相當不錯，豈料患者下一秒竟補上一句，「欸不是，大概500公克左右。」

聽到這答案，陳冠任當下跟一旁笑意快壓不住的護理師對看一眼，忍不住吐槽，「大哥，你很幽默內，拜託一下，500克算減嗎？你等等喝杯水就回來了。」沒想到患者還一臉疑惑地問，「蛤？這樣不算嗎？」醫師幽默解釋，「這樣算的話，那我每天早上都在減重，每天晚上都在復胖。」

根據台中榮民總醫院官網衛教資料顯示，肥胖與高血壓之間有密切的關聯，研究指出，體重每減少5公斤，收縮壓可降低約4～5 mmHg，舒張壓降低約2～3 mmHg。建議高血壓患者可透過飲食調整、適當運動、行為改變及醫療輔助策略，以每週減0.5～1公斤為宜，避免過快減重所帶來的不良影響；此外，減重期間也要監控血壓變化，定期使用「7、2、2法則」量測血壓，以確保血壓在安全範圍內。