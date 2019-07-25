5成B、C肝炎患者「自覺沒症狀」不檢查　醫揭恐怖下場！

▲B、C型肝炎篩檢能夠早期發現、適當治療，才能阻斷肝炎、肝硬化、肝癌三部曲。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

B、C型肝炎是肝癌發生的高危險因子，根據國健署105年癌症登記資料顯示11,000名個案經診斷為肝癌，其中約8成有B型或C型肝炎，但進一步調查發現仍有3成沒檢查，其中超過5成患者認為「沒有不舒服就不需就醫。」但醫師警告，肝炎不治療，下一步就是肝硬化，最後就會變成肝癌，因此肝炎患者最好都要定期追蹤治療。

B型肝炎是國內感染人數最多的病毒性肝炎，其次為C型肝炎，兩者都是造成國人慢性肝病與肝癌死亡的主要原因。肝病防治學術基金會執行長楊培銘教授指出，目前台灣B肝盛行率約15~20%（約160-170萬人）、C肝約2~6%（約40-60萬人）。

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根據國健署統計，每年約13,000人因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡，肝癌更是高居癌症死因第二位，主因就是大部分肝病並沒有明顯症狀，民眾沒有警覺常有延誤就醫，導致治療效果不佳。

▲肝炎可以透過抽血檢查追蹤。（圖／肝基會提供）

而國健署也在107年電訪3,703名25-64歲民眾健康行為調查結果顯示，仍有3成民眾未曾抽血進行B、C型肝炎檢查，其中56.2%表示「身體沒有什麼症狀，應該不需要」，15.7%則是「不知道應該要去看醫師」。

楊培銘提醒，B、C型肝炎篩檢能夠早期發現、適當治療，才能有效阻斷肝炎、肝硬化、肝癌三部曲，一旦檢查發現陽性，就要早期治療才能真正防治肝炎及後續疾病，且現今C肝口服治療藥物已納入健保，不只副作用低、使用簡便、療程也縮短至8-12週，治癒率更高達97%以上。

C肝感染者至少會有一半以上轉變成慢性肝炎，其中約20%會導致肝硬化，而肝硬化者每年更有3-5%會變成肝癌。因此國健署目前也提供年滿45歲的民眾，終身可接受1次B型、C型肝炎篩檢，今年更針對原住民放寬條件提早到40至60歲，未來也會視經費狀況研議調整篩檢年齡。