▲使用負壓治療前，需要由醫護人員修剪適當大小形狀的不沾黏海綿醫材。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣邁入高齡化社會，根據主計處統計，截至6月止，全台超過65歲以上的高齡族群已達352萬人，長者慢性病多，傷口癒合不易，若未妥善處理，可能會增加截肢風險，使照顧上困難重重，三軍總醫院今（24）日成立「亞太負壓治療中心」，有望加速傷口癒合，減少病患換藥疼痛與健保支出。

三軍總醫院院長蔡建松表示，台灣65歲以上的失能人口已達78萬人，有糖尿病足、壓瘡、周邊動脈阻塞疾病（PAOD）等潛在慢性傷口人數達20萬人，在宅病人及機構住民人數將逐年成長，但全國專業居家護理師卻不到3000人，在供不應求的前提下，容易有非合格護理人員到府進行換藥服務，引發醫療糾紛。

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負壓傷口治療（NPWT）是一種將傷口密閉並提供負壓而達到治療的方式。以對傷口施壓，抽取傷口膿液及感染物質、維持相對濕潤而不潮濕的治療環境，能減少傷口周圍組織的水腫情形，並增加周遭血液循環，促使肉芽組織生長進而加速傷口癒合。

▲傷口照護再提升！三總成立亞洲首間「負壓治療中心」 。（圖／記者嚴云岑攝）

與傳統傷口照護方式相比，負壓傷口治療癒合時間明顯減少，醫療費用相對降低，且照護傷口方式簡化，大大減輕照顧者的負擔。

三軍總醫院整形外科主任戴念梓解釋，負壓治療除了提供傷口敷料保護外，還能促進血管新生，因為是密閉環境，臨床人力需求大量減少，換藥次數也從一天2次減少到3~4天甚至一週換一次，有些傷口復原良好，還可免去後續植皮手術之苦，減少醫療支出。

三軍總醫院與世界傷口治療龍頭簽屬合作協議後，將密切合作推動傷口治療、提高傷口照護品質、促進亞太地區國際醫療交流、傷口治療照護教學推廣等目標邁進，使三總成為亞太地區傷口治療及照護的標竿。