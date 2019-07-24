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談戀愛…最讓女友「覺得心好累」生肖男Top3！另一半上榜了嗎？

點評:累死～
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滑手機,哭哭,分手,被拋棄,情侶吵架。（圖／記者李佳蓉攝）
▲你也曾交過「讓你覺得心好累」的男友嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在你心中什麼是談戀愛？男生可能認為只樣兩個喜歡的人在一起，感情變得更加親密，但對心思相對細膩的女生們而言，戀愛應該是彼此間有更多互動，偶爾製造一點小驚喜，為小倆口世界增添更多情趣，想要被捧在手掌心上細心呵護。現實總是殘酷的，有些男生就是「木頭腦」，讓女生不禁覺得和他們相處心好累。

根據大陸占星網站《星座屋》報導，在女生心中，交往時覺得「心最累」的生肖男Top3，快看你自己上榜沒？

1.生肖屬牛
 女生談戀愛時總是希望另一半可以細心溫柔又體貼，一個眼神就能有默契的知道對方的想法，但好死不死理性的屬牛男面對愛情「非常遲鈍」，總是循著傳統「大男人主義」在生活，拉不下面子，即使再感動也不會表現出來，一臉嚴肅，常常讓女友不知道自己是不是做錯什麼。他們話少又遲鈍，還不懂得取悅女友，相處起來真的好累人。

情侶,吵架,冷戰,滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）
▲屬蛇男友常常因為工作而忽略另一半。

2.生肖屬蛇
女生對愛情除了充滿浪漫幻想外，也期待著讓人心花怒放的小驚喜，屬蛇男在剛曖昧、交往初期時或許能滿足另一半慾望，使盡渾身解數取悅女友，讓你覺得自己是全世界最幸福的那一個，但屬蛇男不懂變通，「同一招」吃到甜頭，以為你喜歡就會重複用到你膩為止。此外，他們常因工作忙碌而忽略情人，還會嫌是你太黏、不夠獨立，反過來指責你。

3.生肖屬雞
本身就算不是拜金女，也希望戀愛時另一半能展現得落落大方，但可惜的是，屬雞的男生將金錢看得很重，並非指愛需要靠大把金錢維持，但以屬雞男「能省則省」的花錢法，有時真的讓另一半無言，只要是他們覺得可有可無的花費，一定選擇「不浪費」，把錢存起來，為以後的生活打好基礎。倆人還沒享受到年輕戀愛時的樂趣，就已過著老夫老妻的生活。

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關鍵字： 兩性 愛情健康 運勢 占卜 生肖 星座屋
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