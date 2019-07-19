5歲童腹痛血便不止　原是「梅克爾憩室」作祟

▲圓圈處為核醫檢查梅克爾憩室顯影處。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹1名楊姓男童（5歲），最近2天因反覆嘔吐與肚子痛被送到急診，醫師安排住院後開始解出磚紅色血便，而且皮膚與結膜變的蒼白。抽血檢查發現有貧血的現象，經腹部電腦斷層與梅克爾核醫掃描檢查，診斷為梅克爾憩室。

台大醫院新竹分院小兒部徐千婷醫師表示，因楊小弟持續血便且腹痛加劇，便安排腹腔內視鏡梅克爾憩室切除手術，手術中發現楊小弟除了有梅克爾憩室外，已合併梅克爾憩室炎、憩室穿孔與沾粘性腸阻塞的情況。經手術切除後，楊小弟恢復良好並順利出院，門診追蹤已無腸道出血與腹痛的情況。

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徐千婷表示，「梅克爾憩室」是小腸常見的一種先天性異常，發生率為一般人口的2％。其發生原因在於胚胎早期，臍腸繫膜導管連接胎兒的中腸與卵黃囊，未於胚胎期第5-7週成功消失，而形成一段退化不完全的憩室。

「梅克爾憩室」主要分布在迴腸，距離迴盲瓣約50-75公分處。因憩室內會出現腸道以外的異位黏膜組織，如胰組織與胃組織，造成憩室附近的腸道黏膜長期受到胰酵素或胃酸侵襲，因而形成腸黏膜潰瘍與出血的情形。

「梅克爾憩室」多在2歲之前會出現症狀，但是發生症狀的年齡可以從嬰兒到成人都有可能。它的臨床症狀相當多樣化，兒童多為無痛性血便，其他包括貧血、腹痛、嘔吐等，一些少見而嚴重的個案甚至會以憩室炎、憩室穿孔併腹膜炎、腸阻塞、腸扭轉或合併腸套疊表現。徐也呼籲，若孩子出現大片血便，或嚴重腹痛等異狀，應盡早就醫檢查，及時治療。