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準新娘大脖子擔心割喉留疤...甲狀腺腫瘤「用燒的」讓她美拍婚紗

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▲▼準新娘的甲狀腺腫瘤透過射頻消融術治療，術前（左）與術後半年（右）差異。（圖／馬偕醫院提供）

▲準新娘的甲狀腺腫瘤透過射頻消融術治療，術前（左）與術後半年（右）差異。（圖／馬偕醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

28歲李小姐正準備結婚，然而右頸一個4公分大的甲狀腺腫瘤近期愈長愈大，也讓「大脖子」外觀更加明顯，憂心拍婚紗得修圖，她決心接受治療。然而過往傳統手術會留下頸部疤痕，經過醫師建議採取甲狀腺射頻消融術，順利讓腫瘤縮小，除了沒有留疤，原本已經習慣的「吞嚥卡卡」問題也消失不見。

收治個案的馬偕紀念醫院一般外科主治醫師郭其毓表示，李小姐本身的甲狀腺良性腫瘤定期追蹤已超過10年，雖然常被關心「大脖子」，但沒有造成生活嚴重不適，近期主要是腫塊持續變大且明顯才前來治療。

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馬偕紀念醫院一般外科資深主治醫師鄭世平表示，由於甲狀腺為血流十分豐沛的腺體，傳統手術須於開刀房全身麻醉後進行，術後有組織沾黏及神經受傷的風險，並會在患者脖子上留有5公分左右的「割喉」疤痕，往往讓許多病人望而卻步。

郭其毓指出，甲狀腺射頻消融術為一種新型的微創技術，醫師同步操作超音波及射頻電極針，透過超音波的導引確認，將射頻電極針經由皮膚、精準置入甲狀腺結節，利用熱能破壞腫瘤組織

▲▼馬偕紀念醫院一般外科主治醫師郭其毓示範甲狀腺射頻消融術模擬狀況。（圖／記者洪巧藍攝）

▲馬偕紀念醫院一般外科主治醫師郭其毓示範「甲狀腺射頻消融術」模擬狀況。（圖／記者洪巧藍攝）

手術過程約30至60分鐘，病人僅接受局部麻醉，可以全程保持清醒，除每次十幾秒的燒灼時間需固定姿勢，其餘時間可以與醫師對話，讓醫師可評估發聲以及神經傷害可能性降到最低。由於傷口僅針孔大小，術後可返家休息，約一週即癒合且不留疤痕，術後一年內需配合醫囑進行追蹤。

郭其毓表示，經過射頻消融治療後的甲狀腺結節，會在體內漸漸壞死並被腺體吸收，術後約半年至1年可以減少結節原本體積的80%，進而達到改善症狀及外觀的治療效果；但少數結節體積較大或周圍血流較豐富的病人，則需要進行數次射頻消融手術才能達到理想的治療目標。

▲▼準新娘的甲狀腺腫瘤透過射頻消融術治療，術前（左）與術後半年（右）差異。（圖／馬偕醫院提供）

▲術前（左）與術後半年（右）差異。（圖／馬偕醫院提供）

鄭世平表示，約三分之一的台灣民眾有甲狀腺結節的問題，其中又以女性患者居多，但若未壓迫造成呼吸不順、疼痛或進食異物感等生活不適或惡性腫瘤的疑慮，通常不見得需要手術切除；但外觀上的影響也可能使人際關係、外觀自信受損。

對於良性但腫大且無造成不適的甲狀腺結節，透過射頻消融來縮小結節，病人的接受度較高，已成為傳統治療甲狀腺結節手術外的另一個選擇，但目前未有健保給付。

關鍵字： 甲狀腺腫瘤 新娘 吞嚥困難 馬偕醫院
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