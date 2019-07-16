準新娘大脖子擔心割喉留疤...甲狀腺腫瘤「用燒的」讓她美拍婚紗

▲準新娘的甲狀腺腫瘤透過射頻消融術治療，術前（左）與術後半年（右）差異。（圖／馬偕醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

28歲李小姐正準備結婚，然而右頸一個4公分大的甲狀腺腫瘤近期愈長愈大，也讓「大脖子」外觀更加明顯，憂心拍婚紗得修圖，她決心接受治療。然而過往傳統手術會留下頸部疤痕，經過醫師建議採取甲狀腺射頻消融術，順利讓腫瘤縮小，除了沒有留疤，原本已經習慣的「吞嚥卡卡」問題也消失不見。

收治個案的馬偕紀念醫院一般外科主治醫師郭其毓表示，李小姐本身的甲狀腺良性腫瘤定期追蹤已超過10年，雖然常被關心「大脖子」，但沒有造成生活嚴重不適，近期主要是腫塊持續變大且明顯才前來治療。

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馬偕紀念醫院一般外科資深主治醫師鄭世平表示，由於甲狀腺為血流十分豐沛的腺體，傳統手術須於開刀房全身麻醉後進行，術後有組織沾黏及神經受傷的風險，並會在患者脖子上留有5公分左右的「割喉」疤痕，往往讓許多病人望而卻步。

郭其毓指出，甲狀腺射頻消融術為一種新型的微創技術，醫師同步操作超音波及射頻電極針，透過超音波的導引確認，將射頻電極針經由皮膚、精準置入甲狀腺結節，利用熱能破壞腫瘤組織。

▲馬偕紀念醫院一般外科主治醫師郭其毓示範「甲狀腺射頻消融術」模擬狀況。（圖／記者洪巧藍攝）

手術過程約30至60分鐘，病人僅接受局部麻醉，可以全程保持清醒，除每次十幾秒的燒灼時間需固定姿勢，其餘時間可以與醫師對話，讓醫師可評估發聲以及神經傷害可能性降到最低。由於傷口僅針孔大小，術後可返家休息，約一週即癒合且不留疤痕，術後一年內需配合醫囑進行追蹤。

郭其毓表示，經過射頻消融治療後的甲狀腺結節，會在體內漸漸壞死並被腺體吸收，術後約半年至1年可以減少結節原本體積的80%，進而達到改善症狀及外觀的治療效果；但少數結節體積較大或周圍血流較豐富的病人，則需要進行數次射頻消融手術才能達到理想的治療目標。

▲術前（左）與術後半年（右）差異。（圖／馬偕醫院提供）

鄭世平表示，約三分之一的台灣民眾有甲狀腺結節的問題，其中又以女性患者居多，但若未壓迫造成呼吸不順、疼痛或進食異物感等生活不適或惡性腫瘤的疑慮，通常不見得需要手術切除；但外觀上的影響也可能使人際關係、外觀自信受損。

對於良性但腫大且無造成不適的甲狀腺結節，透過射頻消融來縮小結節，病人的接受度較高，已成為傳統治療甲狀腺結節手術外的另一個選擇，但目前未有健保給付。